Пока все спали: финалисты Кубка Молдовы, ситуация с COVID-19 и землетрясения

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КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. У Кубка Молдовы по футболу будет новый обладатель. Финалистами турнира после прошедших накануне полуфинальных матчей стали сурученский "Сфынтул Георге" и хынчештский "Петрокуб".

ФК "Сфынтул Георге" прошел в 1/2 ниспоренскую "Сперанцу", победив на своем поле 5:2, а затем сыграв вничью 2:2. А вот "Петрокуб" в драматическом противостоянии сумел справиться с тираспольским "Шерифом", победив дома 1:0 и уступив в гостях 1:2, но благодаря забитому на 93-й минуте мячу на чужом поле, квалифицировавшемуся в финал.

Обладатель трофея определится 30 июня. Поединок пройдет на кишиневском стадионе "Зимбру".

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 9,6 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 9 миллионов 609 тысяч 829. Из них 4 миллиона 838 тысяч 921 человек выздоровели, 489 тысяч 312 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 422 тысячи 299). Следом идут Бразилия (миллион 228 тысяч 114) и Россия (613 тысяч 148).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индия (490 тысяч 401), Великобритания (309 тысяч 455), Перу (268 тысяч 602), Чили (259 тысяч 64), Испания (247 тысяч 486), Италия (239 тысяч 706) и Иран (215 тысяч 96).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 40 тысяч 854 зараженных, в Румынии - 25 тысяч 286, а в Молдове - 15 тысяч 453.

Два землетрясения произошли в Румынии

Рано утром в пятницу в Румынии произошли два землетрясения. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Вранча были зафиксированы в 04.25, а магнитуда составила 2,6. Очаг залегал на глубине 77 километров.

А второй раз подземные толчки зарегистрировали в Мехеденць в 05.17. На этот раз очаг залегал на глубине 4 километров, а магнитуда - 3.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в июне в Румынии зарегистрировали 25 землетрясений. Самые сильные из них - 2 июня (во Вранче, магнитуда - 4,5) и 25 июня (в Мехединць, магнитуда - 4,6).

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