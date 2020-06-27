Пока все спали: переговоры по кредиту РФ, ситуация с COVID-19, землетрясение

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Молдова и Россия возобновляют переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро. Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал на своей странице официальное письмо замминистра финансов РФ Тимура Максимова, адресованное главе Минфина РМ Сергею Пушкуце, где подтверждается готовность к возобновлению двусторонних консультаций.

"Просим официально информировать Минфин России о предложениях молдавской стороны по внесению изменений в текст соглашения между правительством РФ и правительством Республики Молдова о предоставлении государственного финансового кредита от 17 апреля 2020, с соответствующими обоснованиями", - говорится в письме.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 9,8 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 9 миллионов 801 тысячу 572. Из них 4 миллиона 945 тысяч 557 человек выздоровели, 494 тысячи 181 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 467 тысяч 554). Следом идут Бразилия (миллион 274 тысячи 974) и Россия (619 тысяч 936).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индия (508 тысяч 953), Великобритания (310 тысяч 836), Перу (272 тысячи 364), Чили (263 тысячи 360), Испания (247 тысяч 905), Италия (239 тысяч 961) и Иран (217 тысяч 724).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 41 тысяча 975 зараженных, в Румынии - 25 тысяч 697, а в Молдове - 15 тысяч 776.

Землетрясение в Румынии

В ночь на субботу в Румынии произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Вранча были зафиксированы в 02.49, а магнитуда составила 2,6. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в июне в Румынии зарегистрировали 26 землетрясений. Самые сильные из них - 2 июня (во Вранче, магнитуда - 4,5) и 25 июня (в Мехединць, магнитуда - 4,6).

Перехват самолетов США

Минобороны России опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.

На кадрах видны Р-8А "Посейдон" американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

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