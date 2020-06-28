Пока все спали: день национального костюма, ситуация с COVID-19, стрельба в США

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КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Молдова в воскресенье отмечает день национального костюма, который в качестве праздника был утвержден в 2015 году.

Тогда было принято решение, что этот день ежегодно будут отмечать в последнее воскресенье июня. В 2020 году – это 28 июня.

"Национальная одежда, наряду с обычаями и традициями, является частью нашей национальной истории. Традиционные костюмы впечатляют мастерством рукодельниц украшать ткани, вышивать различные узоры, в которых присутствуют элементы, определяющие нас как нацию, в частности: изображение креста, колоса, винограда", - отметила спикер парламента Зинаида Гречаная.

Женский и мужской молдавский народный костюм включает в себя несколько компонентов, в том числе: одежду, обувь, украшения. По виду костюма можно определить социальный статус человека, род занятий и место его происхождения. "Поэтому национальный костюм очень важен для нашего народа, он характеризует образ жизни жителей страны", - добавила Гречаная.

По ее словам, в наши дни наблюдается красивая тенденция возрождения традиционного костюма. Все больше и больше молодых людей предпочитают жениться, выходить замуж и крестить детей в национальных костюмах.

"Эта традиция должна быть продолжена и передана будущим поколениям. Наш долг - сохранять историческое наследство наших предков. Я призываю население Республики Молдова уважать и сохранять наши прекрасные традиции", - заключила Гречаная.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 10 миллионам человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 9 миллионов 979 тысяч 535. Из них 5 миллионов 51 тысяча 864 человека выздоровели, 498 тысяч 710 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 510 тысяч 151). Следом идут Бразилия (миллион 313 тысяч 667) и Россия (626 тысяч 779).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индия (528 тысяч 859), Великобритания (311 тысяч 727), Перу (275 тысяч 989), Чили (267 тысяч 766), Испания (248 тысяч 469), Италия (240 тысяч 136) и Иран (220 тысяч 180).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 42 тысячи 932 зараженных, в Румынии - 26 тысяч 22, а в Молдове - 16 тысяч 80.

Стрельба в Калифорнии

Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре компании Walmart в американском городе Ред Блафф в Калифорнии. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на медиков.

В свою очередь, в местной больнице заявили, что еще не менее четверых человек получили ранения и в данный момент находятся в состоянии средней тяжести.

По словам очевидцев, стрельба началась около 15.30 по местному времени (01.30 по кишиневскому времени) во время пересменки.

По информации газеты, очевидцы слышали около 50 выстрелов. Сообщается также, что в ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта.

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