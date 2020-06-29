Пока все спали: ситуация с коронавирусом и данные разведки США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 10,1 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 10 миллионов 145 тысяч 791. Из них 5 миллионов 140 тысяч 899 человек выздоровели, 501 тысяча 893 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 548 тысяч 996). Следом идут Бразилия (миллион 344 тысячи 143) и Россия (633 тысячи 563).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индия (548 тысяч 318), Великобритания (312 тысяч 640), Перу (279 тысяч 419), Чили (271 тысяча 982), Испания (248 тысяч 770), Италия (240 тысяч 310) и Иран (222 тысячи 669).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 43 тысячи 856 зараженных, в Румынии - 26 тысяч 313, а в Молдове - 16 тысяч 250.

Данные разведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные от разведки о том, что информация о якобы имевшем место быть сговоре РФ с талибами не заслуживает доверия.

"Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому (они) не сообщили об этом мне и (вице-президенту) Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", - написал Трамп в Twitter.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020

​Одобеску - в фильме с Уиллом Ферреллом

Молдавская исполнительница Анна Одобеску сыграла одну из ролей в картине The Story of Fire Saga, которая в конце прошлой недели вышла в прокат.

Это картина о музыкальном конкурсе "Евровидение" и мечте исландских музыкантов выступить на конкурсе.

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