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Тест на коронавирус

Пока все спали: ситуация с коронавирусом и данные разведки США

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Sputnik Молдова
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 10,1 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 10 миллионов 145 тысяч 791. Из них 5 миллионов 140 тысяч 899 человек выздоровели, 501 тысяча 893 погибли.

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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 548 тысяч 996). Следом идут Бразилия (миллион 344 тысячи 143) и Россия (633 тысячи 563).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индия (548 тысяч 318), Великобритания (312 тысяч 640), Перу (279 тысяч 419), Чили (271 тысяча 982), Испания (248 тысяч 770), Италия (240 тысяч 310) и Иран (222 тысячи 669).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 43 тысячи 856 зараженных, в Румынии - 26 тысяч 313, а в Молдове - 16 тысяч 250.

Данные разведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные от разведки о том, что информация о якобы имевшем место быть сговоре РФ с талибами не заслуживает доверия.

"Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому (они) не сообщили об этом мне и (вице-президенту) Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", - написал Трамп в Twitter.

​Одобеску - в фильме с Уиллом Ферреллом

Молдавская исполнительница Анна Одобеску сыграла одну из ролей в картине The Story of Fire Saga, которая в конце прошлой недели вышла в прокат.

Это картина о музыкальном конкурсе "Евровидение" и мечте исландских музыкантов выступить на конкурсе.

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