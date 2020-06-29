Российские Су-27 осуществили перехват американских самолетов над Черным морем

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Российские истребители Су-27 в понедельник перехватили в небе над Черным морем два американских военных самолета, сообщает Национальный центр управления обороной России.
Сообщается, что были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A "Посейдон" и стратегический самолет-разведчик RC-135.
Для перехвата в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Российская государственная граница не была нарушена.
Центр управления обороной сообщает также, что полеты российский самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения воздушных границ других государств.
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