Пока все спали: меры поддержки, ситуация с COVID-19, реакция Пентагона

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КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Представители правящей коалиции в ходе рабочей встречи, в которой приняли участие также президент и премьер, намерены поэтапно увеличить зарплату врачей.

Как сообщили в пресс-службе Партии социалистов, на первом этапе, с 1 сентября рост составит 30%, с 1 января – еще 30%, и затем на 40% – в первой половине 2020-го.

Парламентские фракции, премьер-министр и президент страны договорились, что в ближайшее время кабмин представит в высший законодательный орган республики проект поправок в бюджет, который позволит увеличить финансирование других секторов, таких как инфраструктура или деловая среда.

Также власти намерены запустить программу "Prima casă 6", в рамках которой сотрудники правоохранительных органов получат компенсацию в размере 100% от стоимости жилья – это означает, что государство будет полностью выплачивать проценты по кредиту за сотрудников полиции, армии, Национального антикоррупционного центра, СИБ или Службы госохраны.

Кроме того, планируется увеличить на 100 миллионов леев фонд субсидирования сельского хозяйства.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 10,3 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 10 миллионов 302 тысячи 52. Из них 5 миллионов 235 тысяч 813 человек выздоровели, 505 тысяч 505 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 590 тысяч 552). Следом идут Бразилия (миллион 368 тысяч 195) и Россия (640 тысяч 246).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индия (566 тысяч 840), Великобритания (313 тысяч 470), Перу (282 тысячи 365), Чили (275 тысяч 999), Испания (248 тысяч 970), Италия (240 тысяч 436) и Иран (225 тысяч 205).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 44 тысячи 538 зараженных, в Румынии - 26 тысяч 582, а в Молдове - 16 тысяч 357.

Реакция Пентагона

Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" между Россией и талибами, заявил представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман, которого цитирует РИА Новости.

"Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. До настоящего времени министерство обороны не имеет подтверждающих свидетельств, которые могли бы подтвердить недавние предположения, которые можно найти в открытых репортажах прессы", - говорится в письменном заявлении Хоффмана.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".

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