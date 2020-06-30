Евросоюз опубликовал список стран, с которыми возобновляет сообщение с 1 июля

Евросоюз рекомендует открыть границы для поездок жителей 15 стран, но это решение не обязательно к исполнению.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Совет стран Евросоюза рекомендовал постепенно снимать ограничения на поездки в ЕС, согласовав список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. Россия в этот список не вошла и в ближайшие две недели ситуация не изменится, передает РИА Новости.

Нет в этом списке и Молдовы.

"Сегодня Совет принял рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Ограничения на поездки должны быть сняты для стран, перечисленных в рекомендации", - говорится в релизе.

Стран, с которыми предлагается снять ограничения на поездки, 14: это Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Китай может стать 15-й страной в списке, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

При этом Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации.

Ассоциированные с Шенгеном Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария присоединились к рекомендации ЕС по открытию границ с 1 июля.

Рекомендация по снятию ограничений на поездки не является обязательной к исполнению, однако странам Евросоюза не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в специальный список, говорится в заявлении Совета.

Все ждут, что границы ЕС откроются 1 июля, но СМИ ЕС сообщают, что между странами Евросоюза есть разногласия, и неизвестно как точно будут обстоять дела в первых числах июля.

Список стран, с которыми рекомендуется снять ограничения на поездки, будет пересматриваться каждый две недели, государства туда будут как добавлять, так и исключать, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее Евросоюз открыл официальный портал об ограничениях на поездки, связанных с коронавирусом.

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