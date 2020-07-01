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Алкоголизм.

Европа возглавила рейтинг ВОЗ по потреблению алкоголя

© CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
В мире
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Sputnik Молдова
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Любопытно, что в Старом свете алкоголь указывается в качестве причины каждой четвертой смерти людей в возрасте от 25 до 29 лет

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Европа возглавила рейтинг Всемирной организации здравоохранения по потреблению алкоголя в мире. Об этом говорится в докладе "Формирование цен на алкогольную продукцию в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения".

Интересно, что в исследовании, опубликованном во вторник Европейским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, анализируется влияние ценовой политики на объемы употребления алкоголя в странах Европейского региона ВОЗ, в том числе России.

​"Алкоголь является одной из главных причин утраты здоровья, инвалидности и преждевременной смерти в регионе, который занимает первое место в мире по уровню потребления алкоголя. Это бремя прежде всего ложится на людей трудоспособного возраста", — говорится в докладе.

В Европейском регионе алкоголь указывается в качестве причины каждой четвертой смерти людей в возрасте от 25 до 29 лет, а также назван ведущим фактором риска для людей в возрасте от 15 до 49 лет.

По мнению авторов доклада, эта проблема здравоохранения требует срочного решения.

Алкогольные напитки. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / MSphotos
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"Это фактор, который препятствует экономическому развитию. Алкоголь создает дополнительную финансовую нагрузку на общество, и его последствия для систем здравоохранения и уголовного правосудия зачастую многократно превышают выгоду от налогов на алкогольную продукцию", — отмечается в исследовании.

В докладе представлен прогноз, в соответствии с которыми "общие показатели потребления алкоголя в Европейском регионе ВОЗ, вероятнее всего, останутся практически неизменными на протяжении как минимум ближайших десяти лет".

"Однако государства-члены все же имеют в своем распоряжении несколько эффективных вариантов регулирования в этой области", - подчеркивается в докладе.

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