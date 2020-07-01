Пока все спали: посол США о Плахотнюке, председательство ФРГ и вывод военных

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КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Рассмотрение запроса об экстрадиции в Молдову экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка уже началось. Об этом заявил во вторник вечером посол США Дерек Хоган.

"Запрос рассматривается, поэтому я не могу ничего сказать об этом процессе, но между соответствующими органами США и Республики Молдова существует прямая связь. Пандемия во всем мире затронула деятельность органов власти во всех странах, но, насколько я понимаю, рассмотрение запроса об экстрадиции уже началось"— сказал в эфире частного кишиневского телеканала глава американской дипмиссии.

Хоган подчеркнул, что Кишинев должен предоставить все документы, доказывающие причастность Плахотнюка к преступлениям в отношении РМ.

Ранее Генпрокуратура страны сообщила, что запрос о выдаче экс-председателя ДПМ был отправлен в США.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

В мае Генеральная прокуратура Молдовы заочно предъявила обвинение Плахотнюку по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах. В рамках этого уголовного дела суд первой инстанции выдал ордер на его арест.

Вместе с тем в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел и в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Кроме того, Плахотнюк был заочно арестован в России.

Покинут одни казармы, "заселятся" в других

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих для "сдерживания России", сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает РИА Новости.

"Министр обороны (Марк Эспер) и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк Милли) вчера проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тысячи военнослужащих из Германии. Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе", - говорится в сообщении Хоффмана.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

"Мотор" Евросоюза

Германия, впервые за последние 13 лет, с 1 июля начинает полугодовое председательство в Совете Европейского союза на фоне сильнейшего экономического кризиса в истории ЕС, вызванного ограничениями по коронавирусу.

В качестве девиза своего председательства Берлин выбрал фразу "Совместно. Сделаем Европу снова сильной".

Ключевые приоритеты программы председательства Германии делятся на шесть пунктов: ответ Европы на пандемию коронавируса, сильная и инновационная Европа, справедливая Европа, устойчивая Европа, Европа безопасности и общих ценностей, дееспособный Европейский союз для партнерского и основанного на правилах международного порядка.

Германия считается "мотором" интеграции и экономического развития Евросоюза. Доля страны в ВВП союза составляет почти четверть, экономические проблемы ЕС, как показал мировой финансовый и последовавший за ним долговой кризис Еврозоны, решаются только с учетом мнения Берлина.

В текущем кризисе Германия уже продемонстрировала свое лидерство в союзе, эффективно справившись с первой волной пандемии, приняв масштабный пакет экономической помощи бизнесу и населению, а также вместе с Парижем инициировала дискуссию о программе восстановления экономики Евросоюза, которая тесно переплетается с приоритетами председательства страны в союзе.

В последний раз Германия председательствовала в Совете Евросоюза в первой половине 2007 года, когда судьбоносный для Евросоюза мировой финансовый кризис только начинал проявлять себя. Это будет тринадцатое по счету председательство Германии в ЕС.

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