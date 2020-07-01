Конкурс имени Стенина открыл голосование для интернет-пользователей

Голосование будет проходить до конца июля. Победителя объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Определить лучшую работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина-2020 по традиции могут и пользователи сети. Для них стартовало онлайн-голосование на русской и английской версиях сайта конкурса.

Для участия в онлайн-голосовании необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo.

Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.

По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование дает интернет-аудитории возможность подискутировать с экспертным мнением международного жюри, выбрав своего фаворита.

"Сегодня, когда снимок может сделать каждый, просто нажав на кнопку камеры на мобильном устройстве, о фотографии судят и говорят многие, и часто – вполне со знанием дела и проявлением хорошего вкуса. Наш конкурс выбирает все самое лучшее, что есть в мире современной молодой фотожурналистики, и нам невероятно интересно, как выбор конкурса оценивает зритель, для которого и создаются фотографии. Выбор профессионального жюри сформировал шорт-лист, призовые места, которые жюри также определило, мы назовем в сентябре. А вот какая работа станет самой яркой и знаковой для интернет-аудитории – покажет онлайн-голосование. Приглашаем всех любителей фотографии принять в нем участие и с нетерпением ждем его результатов!", - отметила Олейник.

В сентябре конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com, тогда же в Москве откроется выставка его лауреатов.

В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О конкурсе. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2020 году генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247.

В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

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