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Здание ООН

Пока все спали: резолюция ООН, обрушение дома и метеорит в небе над Токио

© CC0 / Pixabay / jensjunge
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Тема:
Самое интересное за ночь (408)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200702/30798593/Poka-vse-spali-rezolyutsiya-OON-obrushenie-doma-i-meteorit-v-nebe-nad-Tokio.html

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КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня во всех конфликтах на время пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Так, основой резолюции стал призыв генсека ООН Антониу Гуттереша о "всеобщем и незамедлительном прекращении огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении", который он озвучил еще в марте 2020 года.

Согласно тексту резолюции, Совбез выражает глубокую обеспокоенность в связи с разрушительными последствиями пандемии COVID-19 по всему миру, в особенности в странах, охваченных вооруженными конфликтами. В документе отмечается, что СБ признает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, и в то же время пандемия может ухудшить гуманитарные последствия конфликтных ситуаций.

В Нью-Йорке рухнул фитнес-центр

В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное здание. Инцидент произошел в районе Кэрролл Гарденс в Бруклине. Об этом в четверг, 2 июля, передают местные телеканалы. 

По данным Fox News, в обрушенном здании находился фитнес-центр, который был закрыт из-за пандемии коронавируса. Строение было аварийным и давно нуждалось в ремонте Сообщается об одном пострадавшем.

Видео с места происшествия размещены в соцсетях.

​Точные причины произошедшего в настоящее время выясняют сотрудники полиции. Спасатели разбирают завалы в поисках потенциальных жертв.

Грохот и вспышка

Минувшей ночью жители Токио и близлежащих районов могли видеть полет метеора. Многие из них слышали звук, похожий на взрыв. Пользователи Twitter начали активно выкладывать видеозаписи, на которых запечатлен яркий светящийся объект шарообразной формы. 

Генсек японского правительства Есихидэ Суга позже пояснил, что власти сейчас собирают информацию о произошедшем. При этом он добавил, что какого-либо ущерба зафиксировано не было.

По данным агентства Киодо, полет метеоров над Японией фиксируют несколько раз в месяц. Но крайне редко на Земле люди могут услышать звук взрыва, который происходит во время прохождения небесного тела через атмосферу.

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Самое интересное за ночь (408)


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