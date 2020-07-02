"Голословные утверждения": МИД России оценил свежую статью NYT

В США уже несколько дней обсуждают статью, размещенную в The New York Times, о том, что российская разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. В российском МИД прокомментировали наличие якобы доказательств "сговора" России с талибами: никаких доказательств "сговора" нет, только голословные обвинения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Накануне издание The New York Times опубликовало статью, в которой назвала "посредника" в "сговоре" России и "Талибана" в Афганистане. По словам авторов статьи, это контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

"Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения", – заявил РИА Новости Кабулов.

Он также отметил, что никогда не слышал про контрабандиста наркотиков Рахмата Азизи, фигурировавшего в статье. По сведениям издания, Азизи якобы был главным посредником двух сторон.

По его словам, при прочтении публикации возникает больше вопросов, чем ответов.

"Фальшивки тоже надо готовить тщательно", – добавил Кабулов.

Накануне издание The New York Times опубликовало статью, в которой назвала "посредника" в "сговоре" России и "Талибана" в Афганистане. По словам авторов статьи, это контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Ранее издание NYT со ссылкой на неназванных представителей спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств в статье представлено не было. Официально опроверг утверждения американского издания представитель движения "Талибан" Забиулл Муджахид.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что статья является заказной.

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