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Пока все спали: полезный совет для США, заявление ОБСЕ и кража в Европарламенте

© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
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Тема:
Самое интересное за ночь (410)
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Миссия ОБСЕ в Молдове выразила серьезную обеспокоенность в связи с внезапной отменой приднестровской стороной разрешений на поездки на правый берег Молдовы для жителей левого берега.

Митинг в Рыбнице/
© Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья
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"Этот шаг несет тяжелые последствия для населения и негативно влияет на укрепление доверия в процессе урегулирования. Нам нужно больше свободы передвижения, а не меньше", — заявил глава Миссии Клаус Нойкирх.

В четверг утром несколько десятков человек заблокировали передвижение по мосту, соединяющему Рыбницу с городом Резина. Здесь собрались люди, которые не смогли проехать на работу в Молдову. Их пропуска были аннулированы из-за неблагоприятной эпидситуации в соседней стране. 

Ответ Захаровой госдепу США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обеспокоенность США по поводу поправок к Конституции РФ.

Соединенные Штаты выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по поправкам в конституцию, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Морган Ортагус.

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина (1 октября 2019) Ереван
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
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"Я бы дала совет: разберитесь со своими проблемами. Хотя бы с внутренними, мы про внешний контур в принципе не говорим. Внутренние проблемы, как труба, зовут. Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании", — выразила свои пожелания госдепу Захарова. 

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова добавила, что сейчас самое время для того, чтобы госдеп, Белый дом и иные организации, "которые бесконечно раздают советы", преодолели глубочайший внутренний раскол в США.

Ограбление евродепутатов

Около 50 депутатов Европарламента (ЕП) по возвращении в Брюссель после длительного карантина, который был введен в середине марта, обнаружили, что их офисы разграблены. Пропали ноутбуки, планшеты и другие ценные вещи. Об этом сообщило издание Politico.

"Это страшный скандал, и я не понимаю, почему все об этом молчат", — заявил депутат из Германии Нико Земсротта. Из его брюссельского кабинета украли два ноутбука. Парламентарий возмущен работой службы безопасности Европейского парламента.

Он также уверен, что воры "порылись" во всех вещах депутатов, потому что в офисах "все в беспорядке".

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Самое интересное за ночь (410)


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