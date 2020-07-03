Бастрыкин: Нюрнбергским трибуналом были осуждены не все военные преступники

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Не все военные преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, заявил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами далеко не все преступники были осуждены: многим нацистам, виновным в совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания", — сказал председатель СК РФ.

По его словам, вне зависимости от того, живы они или нет, ведомство должно назвать их имена и показать, что сделали эти лица.

В прошлом году, отметил Бастрыкин, Следственный комитет возбудил дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

"И не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны", — сказал глава СК РФ.

Он подчеркнул, что задача следователей — изучить все обстоятельства содеянного и сделать выводы.

Также председатель ведомства обратил внимание на то, что в настоящее время наблюдается много попыток со стороны официальных лиц на Западе пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, говоря лишь о вкладе США и Британии в победу над фашизмом.

"Видим много попыток представить историю совершенно в другом виде, когда, например, официальные лица стран Запада, подводя итоги Второй мировой войны, говорят лишь о вкладе США и Великобритании, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над фашизмом, пытаются ревизовать итоги Нюрнбергского трибунала", — сказал Бастрыкин.

Напомним, 24 июня — ровно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии — в Москве на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты.

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