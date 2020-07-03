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Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.

Бастрыкин: Нюрнбергским трибуналом были осуждены не все военные преступники

© Sputnik / Евгений Халдей
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200703/30812672/Bastrykin-Nyurnbergskim-tribunalom-byli-osuzhdeny-ne-vse-voennye-prestupniki.html

Александр Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений времен Великой Отечественной войны, которое ведет Следственный комитет.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Не все военные преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, заявил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами далеко не все преступники были осуждены: многим нацистам, виновным в совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания", — сказал председатель СК РФ.

По его словам, вне зависимости от того, живы они или нет, ведомство должно назвать их имена и показать, что сделали эти лица.

В прошлом году, отметил Бастрыкин, Следственный комитет возбудил дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области.
© Sputnik / Grigory Sysoev
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"И не все детали этих преступлений и лица, причастные к их совершению, были известны", — сказал глава СК РФ.

Он подчеркнул, что задача следователей — изучить все обстоятельства содеянного и сделать выводы.

Также председатель ведомства обратил внимание на то, что в настоящее время наблюдается много попыток со стороны официальных лиц на Западе пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала, говоря лишь о вкладе США и Британии в победу над фашизмом.

"Видим много попыток представить историю совершенно в другом виде, когда, например, официальные лица стран Запада, подводя итоги Второй мировой войны, говорят лишь о вкладе США и Великобритании, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над фашизмом, пытаются ревизовать итоги Нюрнбергского трибунала", — сказал Бастрыкин.

Напомним, 24 июня — ровно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии — в Москве на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. 

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