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Назван новый премьер-министр Франции

AFP / LUDOVIC MARIN
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Sputnik Молдова
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Ранее Жан Кастекс занимал должность мэра города Прад. В апреле ему поручили руководить процессом по выходу Франции из режима карантина.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Новым премьер-министром Франция стал Жан Кастекс, передает Sputnik France. Кастекс занимал должность мэра города Прад. В апреле ему поручили руководить процессом по выходу Франции из режима карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.

Edouard Philippe
© AFP 2020 / LUDOVIC MARIN
Премьер-министр Франции ушел в отставку

Кастекс назначен премьер-министром после ухода в отставку 49-летнего Эдуара Филиппа.

Президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа в пятницу утром. Причина снятия с должности не сообщалась, однако известно, что у действующего лидера и главы правительства расходились взгляды по развитию страны.

​Среди возможных кандидатов рассматривались также глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр вооруженных сил страны Флоренс Парли.

Жан Кастекс родился 25 июня 1965 года в Вик-Фезенсаке во Франции. В 1991-м окончил Национальную школу администрации, позже получил диплом Института политических исследований в Париже.

С апреля 2020-го был координатором стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.

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