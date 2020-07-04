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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.

Вброс: ответ МИД РФ на сообщения о скачке радиации вследствие испытаний оружия

© Sputnik / Natalia Seliverstova
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В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов/

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Утверждения о том, что испытания Россией перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, абсолютно безосновательны, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

В конце прошлой недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

© Photo : Министерство обороны РФ
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В Национальном институте здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов заявили, что эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС. 

В то же время некоторые западные СМИ допустили, что уровень радиации над Северной Европой мог повыситься из-за испытания "Посейдона" и "Буревестника".

"Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания", - сказал Рябков.

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© Ruptly
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"Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные. Это элемент пропаганды, элемент общих американских усилий, направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев по поводу происходящего", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва предлагала и будет и дальше предлагать США "заниматься тематикой наших перспективных систем в более широком контексте многочисленных факторов, влияющих на стратегическую стабильность, с упором на те перспективные американские системы, которые оказывают крайне дестабилизирующий характер на всю ситуацию".

"Американцы знают наш перечень, им известно о наших озабоченностях. В отличие от США мы предпочитаем делать это профессионально и за закрытыми дверями, а коллеги идут по другому пути, похожему на то, что происходило в последние дни с афганским сюжетом. Это часть общего курса и к делу контроля над вооружениями все это не имеет никакого отношения", - заключил Рябков.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.
Как заявил позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было.

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