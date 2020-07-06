Пока все спали: итоги первого тура чемпионата, ситуация с COVID-19, землетрясение

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Лидером по итогам первого тура Национальной дивизии по футболу стал сурученский "Сфынтул Георге", со счетом 5:1 победивший ФК "Кодру".

На второй строчке после первого раунда располагается тираспольский "Динамо-Авто", выигравший 3:1 у ФК "Флорешть". А вот тройку на данный момент замыкает "Шериф", одержавший верх над ниспоренской "Сперанцей" - 2:0. Также три очка и четвертая промежуточная позиция - у "Дачии Буюкань".

Матчи второго тура национального первенства страны по футболу пройдут 7, 8 и 9 июля.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 11,4 миллиона человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 11 миллионов 449 тысяч 707. Из них 6 миллионов 179 тысяч 6 человек выздоровели, 534 тысячи 267 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 888 тысяч 635). Следом идут Бразилия (миллион 603 тысячи 55) и Индия (697 тысяч 413).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (680 тысяч 283), Перу (302 тысячи 718), Чили (295 тысяч 532), Великобритания (286 тысяч 931), Мексика (256 тысяч 848), Испания (250 тысяч 545) и Италия (241 тысяча 611).

Землетрясение в Румынии

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 49 тысяч 468 зараженных, в Румынии - 28 тысяч 973, а в Молдове - 17 тысяч 814.

В ночь на понедельник в Румынии произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу были зафиксированы в 03.39, а магнитуда составила 3,3. Очаг залегал на глубине 114 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в июле 2020 года в Румынии зарегистрировали пять землетрясений. Именно это стало самым сильным на данный момент.

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