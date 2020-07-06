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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова ответила на комментарии о возможном назначении послом

© Sputnik / Valery Mel'nikov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200706/30837274/Zakharova-otvetila-na-kommentarii-o-vozmozhnom-naznachenii-poslom.html

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ей забавно наблюдать за периодически всплывающими "виртуальными назначениями", изменениями в ее судьбе.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати Мария Захарова сконцентрирована на ежедневной рутине и среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач. Об этом дипломат заявила в ходе онлайн-интервью в понедельник.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Пресс-служба МИД РФ
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В начале  июня президент России Владимир Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Скоро в СМИ появилась информация, что официальный представитель МИД готовится стать послом в одной из стран.

"Хотите верьте, хотите не верьте, но я в данном случае это произнесу: я полностью сконцентрирована на своей как ежедневной рутине, так и на среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач. Я, кстати говоря, не исключаю, хочу рассказать, что какие-то из этих задач ставятся не только руководством, но вызревают сами, исходя из тех, опять же, изменений, динамично меняющегося мира, которые мы наблюдаем. Вот правда, честно могу сказать: этим я занята полностью", - сказала Захарова, комментируя появившуюся информацию.

Захарова подчеркнула, что ей забавно наблюдать за периодически всплывающими "виртуальными назначениями", изменениями в ее судьбе.

"Кем я уже только не побывала, куда меня только не отправляли и не назначали... Меня лично забавляет другое, что это ведь кто-то придумывает... Можно я отвечу на ваш вопрос предельно конкретно, меня недавно посетила эта мысль светлая, рефреном напоминая Шекспира: просто хочу быть. Вот и всё", - добавила Захарова.

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