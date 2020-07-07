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Ион Кику

Пока все спали: заявление Кику, ситуация с COVID-19 и три землетрясения

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200707/30843857/poka-vse-spali-zayavlenie-chicu-situatsiya-s-covid19-i-tri-zemletryaseniya.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что после трех попыток представить в парламенте пакет инициатив, за который правительство взяло на себя ответственность, он все равно намерен прийти на заседание высшего законодательного органа, чтобы представить поправки.

Парламент. Пустые кресла. Архивное фото.
© Sputnik / Rodion Proca
"Прогульщики" из парламента: почему некоторые депутаты объявили бойкот "работе"
Оппозиционные парламентарии уже трижды отсутствовали на заседаниях парламента, 2, 3 и 6 июля, в связи с этим констатировали отсутствие кворума и переносили пленарные слушания.

"Некоторые парламентарии бойкотируют уже три заседания подряд, депутаты, которых в парламент выбрали люди, чтобы они работали, а не сбегали от премьер-министра", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook.

Как уточнил глава кабмина, поправки предусматривают, в частности, выделение 175 миллионов леев на покрытие расходов в образовании. Кику подчеркнул, что депутатам придется взять на себя ответственность, если по причине происходящего "в августе и сентябре педагоги не получат зарплаты".

"Мы продвигаем проекты, которые крайне необходимы людям. Намерен прийти в парламент, и в четверг, и в пятницу, и столько раз, сколько потребуется", - заявил Кику, призвав депутатов все же прийти на заседание в четверг.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 11,6 миллиона человек.

Эмблема ВОЗ, архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 11 миллионов 620 тысяч 96. Из них 6 миллионов 302 тысячи 626 человек выздоровели, 538 тысяч 58 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 936 тысяч 77). Следом идут Бразилия (миллион 623 тысячи 284) и Индия (719 тысяч 664).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (686 тысяч 852), Перу (305 тысяч 703), Чили (298 тысяч 557), Великобритания (287 тысяч 290), Мексика (261 тысяча 750), Испания (251 тысяча 789) и Иран (243 тысячи 51).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 50 тысяч 53 зараженных, в Румынии - 29 тысяч 223, а в Молдове - 17 тысяч 906.

Сразу три землетрясения в Румынии

Многоэтажный жилой дом, архивное фото.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Какие дома в Молдове наиболее устойчивы при землетрясениях – ответ сейсмолога
В ночь на вторник в Румынии произошло сразу три землетрясения. Согласно данным Национального института физики земли, первый раз колебания земной коры зафиксировали в уезде Бузэу в 00.32. Магнитуда составила всего 2,0. А очаг залегал на глубине 5 километров. А в 00.51 произошло второе землетрясение, но уже в уезде Вранча. На этот раз магнитуда составила 3,3, а очаг находился на глубине 84 километров. Еще один толчок магнитудой 2,2 во Вранче приборы сейсмологов зарегистрировали в 03.28, очаг - на глубине 83 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в июле 2020 года в Румынии зарегистрировали восемь землетрясений.

У президента Бразилии подозрение на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью CNN Brasil сообщил о симптомах коронавируса, политик отменил встречи и принимает гидроксихлорохин.

"Болсонару, которому в марте исполнилось 65 лет, сказал, что у него температура 38 градусов и уровень кислорода в крови - на отметке в 96%, он принимает гидроксихлорохин. Из-за симптомов встречи президента на текущую неделю отменены", - говорится в материале на сайте издания.

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