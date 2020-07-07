Пока все спали: заявление Кику, ситуация с COVID-19 и три землетрясения

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КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что после трех попыток представить в парламенте пакет инициатив, за который правительство взяло на себя ответственность, он все равно намерен прийти на заседание высшего законодательного органа, чтобы представить поправки.

Оппозиционные парламентарии уже трижды отсутствовали на заседаниях парламента, 2, 3 и 6 июля, в связи с этими переносили пленарные слушания.

"Некоторые парламентарии бойкотируют уже три заседания подряд, депутаты, которых в парламент выбрали люди, чтобы они работали, а не сбегали от премьер-министра", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook.

Как уточнил глава кабмина, поправки предусматривают, в частности, выделение 175 миллионов леев на покрытие расходов в образовании. Кику подчеркнул, что депутатам придется взять на себя ответственность, если по причине происходящего "в августе и сентябре педагоги не получат зарплаты".

"Мы продвигаем проекты, которые крайне необходимы людям. Намерен прийти в парламент, и в четверг, и в пятницу, и столько раз, сколько потребуется", - заявил Кику, призвав депутатов все же прийти на заседание в четверг.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 11,6 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 11 миллионов 620 тысяч 96. Из них 6 миллионов 302 тысячи 626 человек выздоровели, 538 тысяч 58 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 936 тысяч 77). Следом идут Бразилия (миллион 623 тысячи 284) и Индия (719 тысяч 664).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (686 тысяч 852), Перу (305 тысяч 703), Чили (298 тысяч 557), Великобритания (287 тысяч 290), Мексика (261 тысяча 750), Испания (251 тысяча 789) и Иран (243 тысячи 51).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 50 тысяч 53 зараженных, в Румынии - 29 тысяч 223, а в Молдове - 17 тысяч 906.

Сразу три землетрясения в Румынии

В ночь на вторник в Румынии произошло сразу три землетрясения. Согласно данным Национального института физики земли, первый раз колебания земной коры зафиксировали в уезде Бузэу в 00.32. Магнитуда составила всего 2,0. А очаг залегал на глубине 5 километров. А в 00.51 произошло второе землетрясение, но уже в уезде Вранча. На этот раз магнитуда составила 3,3, а очаг находился на глубине 84 километров. Еще один толчок магнитудой 2,2 во Вранче приборы сейсмологов зарегистрировали в 03.28, очаг - на глубине 83 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в июле 2020 года в Румынии зарегистрировали восемь землетрясений.

У президента Бразилии подозрение на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью CNN Brasil сообщил о симптомах коронавируса, политик отменил встречи и принимает гидроксихлорохин.

"Болсонару, которому в марте исполнилось 65 лет, сказал, что у него температура 38 градусов и уровень кислорода в крови - на отметке в 96%, он принимает гидроксихлорохин. Из-за симптомов встречи президента на текущую неделю отменены", - говорится в материале на сайте издания.

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