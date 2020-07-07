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Флаги государств СНГ. Архивное фото

В странах СНГ могут появиться города трудовой доблести

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200707/30850908/goroda-doblesti-parlament-sng.html

Документ одобряет практику присвоения национальными решениями стран-участниц СНГ почетного звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Населённые пункты стран Содружества, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали фронт всем необходимым, могут получить почётные звания "Город трудовой доблести" по примеру России, отмечается на сайте Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским населенным пунктам - это Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, МагнитогорскЮ, а также Ижевск, Уфа, Томск,  Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Башни Московского Кремля и купола Покровского собора на закате.
© Sputnik / Vladimir Sergeev
Удостоенных - двадцать: Путин присвоил звания "Город трудовой доблести"

Парламентарии стран Содружества уверены, что присвоения такого почетного звания населенным пунктам в странах СНГ станет данью памяти труженикам тыла, которые своим доблестным трудом приближали Победу. Благодаря их самоотверженности в короткие сроки экономика СССР была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым.

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