Черышева: позиция Европы по отношению к Sputnik Эстония – это преступное молчание

Sputnik Эстония стал ярчайшим примером борьбы с инакомыслием в Балтийском регионе, рассказала руководитель издания Елена Черышева

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Эстонские власти продолжают ограничивать деятельность агентства Sputnik Эстония, нарушая принципы свободы слова. Об этом руководитель издания Елена Черышева рассказала на международной конференции "Мир глазами СМИ в 2020 году".

В мероприятии приняли участие представители американской и европейских редакций Sputnik. Помимо них, на конференции выступили директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, независимый американский журналист Ева Бартлетт, и швейцарский писатель Ги Меттан.

Одной из основных тем для обсуждения на конференции стало систематическое давление на представительства Sputnik в странах Балтии. Как сообщила Елена Черышева, Sputnik Эстония стал ярчайшим примером борьбы с инакомыслием в Балтийском регионе.

"Мы прочувствовали на себе и административное давление, и экономическую блокаду, и политическую цензуру, и, наконец, угрозы уголовным преследованием, - заявила Черышева в своей речи. – Только эстонские полицейские могут позволить себе вольно интерпретировать европейские санкции, распространяя персональные санкции ЕС на российское государственное СМИ".

В частности, Елена Черышева напомнила, что с 1 января 2020 года сайт Spuntik Эстония работает в чрезвычайном режиме. Сотрудникам агентства пришлось уволиться, поскольку Департамент полиции и погранохраны республики разослал им письма с ультиматумом: если журналисты продолжат сотрудничать с МИА "Россия сегодня", им грозит открытие уголовного дела по статье "Несоблюдение европейских санкций". Под нарушением власти Эстонии подразумевают ограничения, введенные в 2014 году против генерального директора МИА Дмитрия Киселева. Однако само агентство не числится ни в одном санкционном списке до сих пор.

По словам Черышевой, ее пугает позиция Европы в отношении Sputnik Эстония.

"Молчит Брюссель – и это преступное молчание, - сказала журналист. – По большому счету оно развязывает руки другим странам, которые начинают изучать опыт Эстонии по закрытию Sputnik".

Единственное, чего удалось добиться редакции агентства – это разморозить налоговые платежи.

"То есть мы продолжаем платить налоги в эстонские государство, - уточнила Елена Черышева. – При этом налоговый департамент полностью закрыл доступ к электронной среде нашей компании. Надеюсь, что в МИА "Россия сегодня" найдут выход, потому что говорить сейчас правду именно на национальных языках жизненно необходимо".

Журналист и политолог Армен Гаспарян полагает: реакция европейских структур на блокировку издания демонстрирует, что в странах Балтии нет свободы слова.

"На Западе в отношении Sputnik Эстония прозвучали лишь незначительные голоса, что это недопустимо, - сказал Гаспарян. – Но я не вижу масштабных акций по этому поводу".

По мнению эксперта, европейские организации выбрали позицию невмешательства только потому, что речь идет о российском СМИ.

"Гонения на Sputnik в ряде стран стали формальностью. Может, мы тогда неправильно понимаем свободу слова? Может, должны быть дополнения написаны к этому термину, что свобода слова – это условное игнорирование любой правды с нашей стороны?" - задался вопросом Гаспарян в конце своего выступления.

Слова Гаспаряна подтверждает тот факт, что редакция Sputnik во Франции до сих пор не аккредитована в президентском пуле и не может посещать Елисейский дворец. Об этом сообщила представитель агентства Марья Липатова.

"Но при этом нужно отметить, что мы первые из франкоязычных СМИ заговорили о коронавирусе и продолжали работать, несмотря на пандемию, - заявила журналист. – Кадры, сделанные корреспондентом Sputnik, для своих репортажей потом забирали ведущие национальные СМИ Франции".

Также Липатова добавила, что Sputnik Франция регулярно обвиняют в распространении фейковых новостей, хотя агентство публикует переводы высказываний российских политиков на французский язык. Тем не менее аудитория агентства растет.

"Более того, мы зарабатываем доверие коллег, которые цитируют Sputnik Франция", - подытожила Липатова.

Конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году" посвящена анализу текущего состояния журналистики в России и мире. Мероприятие прошло в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 7 июля в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.

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