Корабли НАТО вошли в Черное море

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщило во вторник РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Уточняется, что речь идет о плавучей базе снабжения "Алиакмон" ВМС Греции, тральщиках искателей мин "Тамбре" ВМС Испании и "Гаэта" ВМС Италии.

Черноморский флот следит за действиями судов альянса.

Это не первый раз, когда в Черном море появляются корабли других государств. Так, в конце июня в акваторию вошел эсминец ВМС США "Портер". Его контролировали силы Южного военного округа.

1 июля истребители истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США. Российские истребители приблизились к воздушной цели и определили, что это самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США. После этого он взял курс на удаление от государственной границы России.

Отмечается, что полеты российских самолетов были выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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