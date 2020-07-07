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Корабли НАТО вошли в Черное море

© Photo : NATO Maritime Command
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200707/30853168/korbli-nato-black-sea.html

В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщило во вторник РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Международные военно-морские учения Фрукус-2012
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Уточняется, что речь идет о плавучей базе снабжения "Алиакмон" ВМС Греции, тральщиках искателей мин "Тамбре" ВМС Испании и "Гаэта" ВМС Италии.

Черноморский флот следит за действиями судов альянса.

Это не первый раз, когда в Черном море появляются корабли других государств. Так, в конце июня в акваторию вошел эсминец ВМС США "Портер". Его контролировали силы Южного военного округа.

1 июля истребители истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США.  Российские истребители приблизились к воздушной цели и определили, что это самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США. После этого он взял курс на удаление от государственной границы России.

Отмечается, что полеты российских самолетов были выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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