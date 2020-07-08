Пока все спали: ускорение COVID, риск ядерной войны и ЧП с полицейской машиной

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КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире.

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

За минувшие выходные ВОЗ зафиксировала более 400 тысяч случаев заражения COVID-19.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что число жертв инфекции "выровнялось во всем мире" и многим странам удалось добиться успехов в снижении смертности от коронавируса. В то же время в других государствах этот показатель продолжает расти.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 с половиной миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались.

В Молдове, по данным министерства здравоохранения, общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 18 тысяч 141.

Общее число выздоровевших достигло 11 тысяч 241, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 603. К вечеру вторника были зафиксированы еще 5 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания.

Не удержали

В селе Негурень Теленештского района произшло ЧП - полицейский автомобиль районного инспектората утонул в реке Реут. Инцидент произошел во вторник вечером, когда патруль осуществлял проверку зоны отдыха. Машина скатилась в реку, когда полицейские проверяли документы у отдыхающих. К счастью, автомобиль не ушел на большую глубину, его удалось вытащить на берег. Транспортное средство подлежит ремонту.

Беспокойство Китая

Разработка американцами маломощного ядерного оружия увеличивает риск начала ядерной войны, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

Он подчеркнул, что появление зарядов малой мощности понижает порог их применения. Кроме того, с их помощью Вашингтон увеличит ядерный арсенал.

"В связи с этим мы должны еще раз подтвердить нашу убежденность в том, что нельзя одержать победу в ядерной войне и такие войны никогда не должны развязываться", - цитирует Цуна РИА Новости.

Представитель китайского МИДа раскритиковал США за нежелание вести конструктивные переговоры по контролю над вооружениями и призвал американскую сторону объясниться.

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