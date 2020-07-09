Пока все спали: хроника пандемии, ответ Симоньян и загадочное существо в Австралии

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КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число случаев коронавируса во всем мире достигло 12 007 327, скончались 548 799 пациентов с COVID-19.

Выздоровели за все время 6 533 436 человек.

Общее количество активных случаев инфицирования коронавирусом в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 6 тысяч 308.

К вечеру среды были зафиксированы еще 11 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие хронические заболевания. Общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 614.

Реакция Маргариты Симоньян на запрет пяти телеканалов RT

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала запрет вещания пяти телеканалов RT в Литве.

Накануне Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российских телеканалов сети RT в стране. Под запрет попали канали RT, RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD, так как этими телеканалами, по утверждению чиновников, руководит генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, в отношении которого Совет Евросоюза ввел санкции.

"Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет новостное МИА "Россия сегодня". Даже если Google переводчик сообщает вам, что "Россия сегодня" переводится как "Russia Today", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. В конце июня сообщалось, что запрет на вещание семи телеканалов RT был введен в Латвии. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала данный шаг возмутительным и призвала международные организации оценить решение Риги о запрете вещания российских телеканалов в соответствии с политическими обязательствами Латвии. В конце прошлого года была заблокирована работа редакции Sputnik Эстония.

Необычная находка

В Австралии местная жительница обнаружила на пляже непонятное морское существо, передает Iz.ru с ссылкой на местные СМИ. Женщина сфотографировала его и разместила снимки в социальных сетях. Она предположила, что это рыба-камень, она же бородавчатка, и спросила мнения подписчиков в Facebook.

Местный Биолог Сэнди Дегнан предположила, что находка может быть оболочником. Это вид, который представляет собой колонию из сотен крошечных асцидий.Они принадлежат к типу хордовые — той же группе животных, что и люди.

Тем не менее пользователи соцсетей предположили, что это может быть и своеобразный коралл. Некоторые отметили, возможно это часть тела кита или внутренности акулы.

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