В Риме невесты устроили акцию протеста против отсрочки их браков.

В марте в Италии ввели жесткий карантин, на время которого массовые мероприятия, в том числе и брачные церемонии, были запрещены.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В Риме около 15 женщин в белых платьях устроили акцию протеста против отсрочки их браков из-за коронавируса, сообщает Reuters.

"Флешмоб одиноких или незамужних" — акция протеста невест против отсрочки их браков из-за коронавируса. Организатором выступила итальянская свадебная ассоциация.

Около 15 женщин собрались около фонтана Треви. В руках они держали плакаты с надписями "Вы разрушили наши браки", "Свадьбы без ограничений" и "Двери церквей закрыты для свадеб".

В марте в Италии ввели жесткий карантин, на время которого массовые мероприятия, в том числе и брачные церемонии, были запрещены.

Тем не менее мэрия Рима сделала исключение для тех, кто еще до блокировки забронировал гражданскую, а не церковную свадебную церемонию. Но приходить туда разрешили только молодоженам.

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