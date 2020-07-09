В Риме невесты устроили акцию протеста против отсрочки их браков.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В Риме около 15 женщин в белых платьях устроили акцию протеста против отсрочки их браков из-за коронавируса, сообщает Reuters.
"Флешмоб одиноких или незамужних" — акция протеста невест против отсрочки их браков из-за коронавируса. Организатором выступила итальянская свадебная ассоциация.
В марте в Италии ввели жесткий карантин, на время которого массовые мероприятия, в том числе и брачные церемонии, были запрещены.
Тем не менее мэрия Рима сделала исключение для тех, кто еще до блокировки забронировал гражданскую, а не церковную свадебную церемонию. Но приходить туда разрешили только молодоженам.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>