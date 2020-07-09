Глава Минобороны Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну

Волнения в Сербии начались 7 июля после того, как президент страны Александр Вучич объявил о введении комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Беспорядки последних двух дней в Сербии — это попытка спровоцировать гражданскую войну, заявил в четверг, министр обороны страны Александр Вулин.

"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить", - цитирует Вулина пресс-служба Минобороны Сербии.

Как подчеркнул Вулин, "нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины, поджечь Городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан".

Вулин также заявил, что беспорядки были не случайными.

"Смысл всего этого в том, чтобы свергнуть правительство, сделать это с помощью насилия, осуществить государственный переворот. Как гражданин этой страны, я заинтересован в установлении правопорядка, и что любой, кто поднял руку на сотрудника полиции или подверг опасности чью-то жизнь, имущество, безопасность, должен быть привлечен к ответственности", — резюмировал Вулин.

Беспорядки в в Белграде начались два дня назад. Непосредственным поводом к протестам стало заявление президента Александра Вучича о планах снова ввести карантинные меры в связи с ростом числа выявленных заражений коронавирусом.

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