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Беспорядки в Белграде

Глава Минобороны Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну

© AFP 2020 / ANDREJ ISAKOVIC
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200709/30871049/Glava-Minoborony-Serbii-nazval-besporyadki-popytkoy-nachat-grazhdanskuyu-voynu.html

Волнения в Сербии начались 7 июля после того, как президент страны Александр Вучич объявил о введении комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Беспорядки последних двух дней в Сербии — это попытка спровоцировать гражданскую войну, заявил в четверг, министр обороны страны Александр Вулин.

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"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить", - цитирует Вулина  пресс-служба Минобороны Сербии.

Как подчеркнул Вулин, "нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины, поджечь Городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизни и имущество граждан".

Вулин также заявил, что беспорядки были не случайными.

"Смысл всего этого в том, чтобы свергнуть правительство, сделать это с помощью насилия, осуществить государственный переворот. Как гражданин этой страны, я заинтересован в установлении правопорядка, и что любой, кто поднял руку на сотрудника полиции или подверг опасности чью-то жизнь, имущество, безопасность, должен быть привлечен к ответственности", — резюмировал Вулин.

Беспорядки в в Белграде начались два дня назад. Непосредственным поводом к протестам стало заявление президента Александра Вучича о планах снова ввести карантинные меры в связи с ростом числа выявленных заражений коронавирусом.

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