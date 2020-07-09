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На борту самолета

Международное авиасообщение Россия возобновит с рейсов в страны СНГ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200709/30871472/Rossiya-vozobnovlyaet-mezhdunarodnye-aviasoobscheniya--kurs-na-SNG.html

По словам президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, первыми для россиян откроются страны СНГ.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Россия может возобновить международное авиасообщение в августе текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева.

Самолет авиакомпании Utair
© Sputnik / Виталий Аньков
Рейсы в СНГ: готовы ли российские авиакомпании возобновить полеты

Ранее стало известно, что российский Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса одобрил план возобновления международных пассажирских авиаперевозок.

Глава РСТ отметил, что до 1 августа Росавиация не будет производить никаких международных полетов, так как они запрещены.

27 июля терминал D московского аэропорта Шереметьево будет подготавливаться к полетам.

"Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", — сказал Игнатьев.

Он предположил, что первыми для граждан России будут открыты страны СНГ, где эпидемиологическая обстановка приемлема.

"Это даст нам возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема. Скорее всего, это будут страны СНГ", - отметил президент Российского союза туриндустрии.

В то же время международные чартерные рейсы будут запущены к осени, уточнил Игнатьев.

"Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона. Летний сезон мы будем путешествовать по территории страны", - сказал он.

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