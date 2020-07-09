Международное авиасообщение Россия возобновит с рейсов в страны СНГ

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Россия может возобновить международное авиасообщение в августе текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева.

Ранее стало известно, что российский Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса одобрил план возобновления международных пассажирских авиаперевозок.

Глава РСТ отметил, что до 1 августа Росавиация не будет производить никаких международных полетов, так как они запрещены.

27 июля терминал D московского аэропорта Шереметьево будет подготавливаться к полетам.

"Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", — сказал Игнатьев.

Он предположил, что первыми для граждан России будут открыты страны СНГ, где эпидемиологическая обстановка приемлема.

"Это даст нам возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема. Скорее всего, это будут страны СНГ", - отметил президент Российского союза туриндустрии.

В то же время международные чартерные рейсы будут запущены к осени, уточнил Игнатьев.

"Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона. Летний сезон мы будем путешествовать по территории страны", - сказал он.

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