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Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”

Пока все спали: хроника COVID-19, беспорядки в Афинах и угроза потепления

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
В мире
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1523)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Большинству стран пока не удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль, ситуация в мире ухудшается, об этом заявил глава ВОЗ Теодорос Гебреисус.

Стационар
© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
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По его словам, за последние шесть недель общее количество случаев инфицирования удвоилось. В организации отмечают, что пандемия разрушила системы здравоохранения в некоторых странах.

К утру пятницы университет Джонса Хопкинса (США) опубликовал следующие данные по количеству зараженных новым коронавирусом в мире - 12 232 745 человек, скончалось 554 304 заболевших. Немного другая статистика у ВОЗ.

За сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру увеличилось на 204 тысячи 967 человек и составило 11 874 226. По информации международной группы волонтеров Worldometer,  выздоровели свыше 7,1 млн пациентов.

В Молдове с момента объявления пандемии COVID-19 выявили у 18 666 человек. Выздоровели почти  12 тысяч человек, еще лечатся 6105, летальных исходов за весь период - 624 случая. 

Глобальное потепление неизбежно 

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) ООН заявила, что в ближайшие пять лет возрастет вероятность того, что глобальные температуры повысятся более чем на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

© Sputnik / Alexey Maishev
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ВМО оценивает в 20% вероятность того, что этот порог будет преодолен до 2024 года. В прогнозах 2015 года вероятность этого оценивалась в 10%. 

 Ученые утверждают, что в этом году в Арктике, вероятно, среднегодовая температура будет в два раза выше, чем в среднем в мире, что приведет к масштабному таянию льдов. Они также прогнозируют, что в ближайшие пять лет в Западной Европе будет больше штормов благодаря повышению уровня моря.

Пятнадцать минут дебоша

Беспорядки произошли перед парламентом Греции в центре Афин во время обсуждения законопроекта об ограничении митингов, передают местные телеканалы.

Беспорядки в Белграде
© AFP 2020 / ANDREJ ISAKOVIC
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Сообщается, что сначала на площади Синтагма проходил один митинг, который организовали профсоюзы, но вскоре начались волнения. Группа примерно из 150 человек в масках и капюшонах, закрывающих лица, стала бросать в полицию бутылки с зажигательной смесью и камни, полиция ответила слезоточивым газом. Беспорядки продолжались порядка 15 минут. Трое полицейских пострадали. Все это происходило на фоне обсуждения в парламенте  законопроекта об ограничении митингов.

Крупнейшая парламентская оппозиционная партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА заявила, что полиция "применила чрезвычайные репрессии против мирных демонстрантов", что является репетицией планов правительства Кириакоса Мицотакиса по борьбе с социальными протестами в ближайшем будущем. СИРИЗА потребовала уволить министра общественного порядка Михалиса Хрисохоидиса, в ведении которого находится полиция.

Министр в ответ заявил с трибуны парламента, что "убийцы и головорезы" разогнали мирно протестующих людей и напали на полицейских, пытались сжечь их "коктейлями Молотова", и полиция защищала мирных демонстрантов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1523)


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