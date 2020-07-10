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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров высказался по ситуации вокруг Договора по открытому небу

Пресс-служба МИД РФ
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200710/30885248/Lavrov-vyskazalsya-po-situatsii-vokrug-Dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

Российская сторона призывает сохранить сотрудничество по открытому небу, но окончательное решение о своем дальнейшем участии в нем Москва примет по итогам действий США.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что США не скоро смогут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в пятницу в ходе х онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения".

Лавров заявил об одержимости США идеей сдерживания России и Китая.
© Ruptly
Лавров заявил об одержимости США идеей сдерживания России и Китая

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев - действующий президент США Дональд Трамп.

Лавров подчеркнул, что власти России не комментируют избирательную кампанию в другой стране. Выбор главы государства - это дело американского народа.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что кто бы ни стал президентом США после ноябрьских выборов, успеть пересмотреть решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу едва ли удастся.

"США, по нынешнему графику, в соответствии с объявленным решением о выходе, должны прекратить свое участие в договоре 22 ноября, то есть через 2,5 недели после выборов(...) Поэтому едва ли это решение будет пересмотрено в такой ситуации, если просто договор истечет. И придется, если новая администрация - демократическая ли, республиканская ли - решит вернуться в этот договор, то придется начинать с нуля эти переговоры", - отметил министр.

Российская сторона, добавил Лавров, призывает оставшихся партнеров по договору сохранить документ, но окончательное решение о своем дальнейшем участии в нем Москва примет, проанализировав все последствия выхода из него США.

"Мы готовы к тому, чтобы он продолжал функционировать, но окончательное решение, оставаться нам в нем или нет, будем принимать после того, как взвесим все последствия выхода Соединенных Штатов", - сказал министр.

Кремль и здание МИД.
© Sputnik / Владимир Песня
Истерики не будет: реакция России на выход США из Договора по открытому небу
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России.

В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

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