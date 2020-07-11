Мир и пандемия: COVID-19 за сутки, самолет-разведчик и крах доллара в 2021-м

За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа, вместе с тем эксперты организации выступают против возвращения к жесткому карантину.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. ВОЗ зафиксировала высокий рост заражения COVID-19 за сутки - более 228 тысяч случаев. Это стало рекордом с начала пандемии. До этого больше всего подтвержденных случаев выявили 4 июля, тогда новая инфекция поразила 211 тысяч человек.

Общее количество инфицированных в мире составило 12 465 633, скончалось 559 568 человек.

Общее количество выявленных эпизодов инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 18 тысяч 924. Общее количество выздоровевших пациентов достигло 12 тысяч 188, а число летальных исходов выросло до 635.

ВОЗ против карантина

Пандемия коронавируса не взята под контроль в большинстве стран мира и ситуация усугубляется, считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Но уверяет, что несмотря на возникающие сложности, пандемию коронавируса все же можно взять под контроль.

"Есть много примеров со всего мира, которые показали, что даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", - заявил Гебрейесус на брифинге в пятницу.

Вместе с тем сейчас ВОЗ выступает против возвращения к жесткому карантину в мире, хотя не исключает возможностей его введения в локальных случаях.

"Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Пять часов у границ России

Британский самолет-разведчик Sentinel R.1 в пятницу провел полет у границ России в регионе Балтики, об этом сообщили западные авиационные ресурсы.

Самолет вылетел с базы Уоддингтон в Британии и провел несколько полетов у границ Калининградской области, над Польшей, Балтикой и над Литвой.

Отмечается, что разведчик провел у границ России свыше пяти часов.

Доллар утратит силу?

Крупнейшие мировые банки предсказали падение доллара к 2021 году. О том, что валюта утратит силу, сообщает Bloomberg. Согласно прогнозам, доллар упадет на два процента по отношению к евро и на три процента — к иене во втором полугодии. Евро в конце года будет торговаться на уровне от 1,10 до 1,16 доллара. Курс иены к евро поднимется с нынешних 107 иены за доллар до 100-104 к концу четвертого квартала.

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