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Сергей Королев и Юрий Гагарин

В "Роскосмосе" объяснили Илону Маску, каким был академик Королев

© Sputnik / И. Снегирев
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200711/30898550/V-Roskosmose-obyasnili-Ilonu-Masku-kakim-byl-akademik-Korolev.html

Представители госкорпорации "Роскосмос" поправили заявление американского изобретателя Илона Маска о вкладе советского конструктора Сергея Павловича Королёва в развитие ракетно-космической отрасли.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Госкорпорация "Роскосмос" поправила основателя американских компаний SpaceX и Tesla - миллиардера Илона Маска, который назвал российского советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева одним из лучших.

Ранее Маск в своем Twitter оставил запись, в котором сообщил, что общался с семьей Королева.

"Он - один из лучших", - написал миллиардер.

Между тем, "Роскосмос" с бывшего аккаунта генерального директора Дмитрия Рогозина репостнула запись Маска, отметив, что Королев "был самым лучшим".

Акадермик Сергей Королёв - основатель советской ракетно-космической отрасли. Под его руководством были подготовлены и осуществлены запуск первого искусственного спутника Земли и полёт первого космонавта Юрия Гагарина.

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