В СМИ появились признания Трампа о причастности США в кибератаке на Россию

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп разрешил кибератаку на российскую компанию в 2018 году. Об этом утверждается в статье издания The Washington Post.
Автор публикации отмечает, что атака была направлена против Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге.
"Во время интервью в Овальном кабинете на этой неделе президент Трамп впервые признал, что в 2018 году он санкционировал тайную кибератаку против российского Агентства интернет-исследований, находящегося в Санкт-Петербурге", - написал автор статьи, оборзреватель WP Марк Тиссен.
Кибератака на российскую компанию произошла в 2018 году. Тогда петербургское Агентство интернет-исследований потеряло доступ к Сети. Весной 2019 года Трамп уже говорил о своей причастности к атаке, но не стал раскрывать никаких деталей.
Автор статьи также отметил, что Трамп рассказал, что его решение входило в более широкий политический план противостояния России во всем мире.
Ранее, комментируя информацию об атаке США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эти данные в очередной раз свидетельствуют о причастности официального Вашингтона к кибератакам. При этом Москва "не имеет и никогда не имела отношения к каким-либо киберпреступлениям".
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