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Президент США Дональд Трамп

В СМИ появились признания Трампа о причастности США в кибератаке на Россию

© AFP 2020 / SAUL LOEB
В мире
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Кибератака на российскую компанию произошла в 2018 году, она потеряла доступ к Сети, ранее президент США уже говорил о своей причастности к атаке, но от подробностей воздержался.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп разрешил кибератаку на российскую компанию в 2018 году. Об этом утверждается в статье издания The Washington Post.

Автор публикации отмечает, что атака была направлена против Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

"Во время интервью в Овальном кабинете на этой неделе президент Трамп впервые признал, что в 2018 году он санкционировал тайную кибератаку против российского Агентства интернет-исследований, находящегося в Санкт-Петербурге", - написал автор статьи, оборзреватель WP Марк Тиссен.

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На его вопрос  была ли атака санкционирована, Трамп ответил утвердительно.

Кибератака на российскую компанию произошла в 2018 году. Тогда петербургское Агентство интернет-исследований потеряло доступ к Сети. Весной 2019 года Трамп уже говорил о своей причастности к атаке, но не стал раскрывать никаких деталей.

Автор статьи также отметил, что Трамп рассказал, что его решение входило в более широкий политический план противостояния России во всем мире.

Ранее, комментируя информацию об атаке США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эти данные в очередной раз свидетельствуют о причастности официального Вашингтона к кибератакам. При этом Москва "не имеет и никогда не имела отношения к каким-либо киберпреступлениям".

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