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Президент РФ В. Путин, архивное фото

Путин рассказал, как он реагирует на критику в свой адрес

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
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Sputnik Молдова
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Президент России Владимир Путин считает своей обязанностью прислушиваться к разному мнению, в том числе и со стороны оппонентов.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил в эфире телеканала "Россия-1", как он реагирует на критику в свой адрес. По его словам, "знать всю палитру мнений, оценок, предложений — это полезно".

"Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно", - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
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По словам президента России, в мире всегда есть люди, думающие иначе.

"Им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства", – пояснил российский лидер.

Путин признался, что к интересным и конструктивным предложениям "прислушивается с удовольствием".

При этом он добавил, что необязательно будет реализовывать услышанное.

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