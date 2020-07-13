Пока все спали: ситуация с COVID-19, землетрясения, дело сестер Хачатурян

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 12,9 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 12 миллионов 910 тысяч 357. Из них 7 миллионов 116 тысяч 957 человек выздоровели, 569 тысяч 128 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (3 миллиона 304 тысячи 942). Следом идут Бразилия (миллион 864 тысячи 681) и Индия (878 тысяч 254).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (726 тысяч 36), Перу (326 тысяч 326), Чили (315 тысяч 41), Мексика (299 тысяч 750), Великобритания (291 тысяча 154), Южная Африка (276 тысяч 242) и Иран (257 тысяч 303).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 54 тысячи 647 зараженных, в Румынии - 32 тысячи 535, а в Молдове - 19 тысяч 382.

Сразу три землетрясения в Румынии

Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в Румынии произошло землетрясения. Согласно данным Национального института физики земли, накануне колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча в 23.31. Магнитуда составила 3,3. Очаг залегал на глубине 132 километров. В 03.25 произошло еще одно землетрясение, но уже в Хунедоаре. На этот раз магнитуда составила 2,3, а очаг находился на глубине 16 километров.

Толчки такой интенсивности, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в июле 2020 года в Румынии зарегистрировали 12 землетрясений.

Дело сестер Хачатурян

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом заявил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение - убийство группой лиц по предварительному сговору", - сказал адвокат.

Теперь дело должны передать в судебные инстанции.

"Дело младшей из сестер (которую признали невменяемой - ред.) рассмотрят отдельно. По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности", - добавил Паршин.

Ранее Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование. СК сделал эту работу, но по-прежнему обвиняет девушек по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), хотя и признал, что отец издевался над дочерьми и насиловал их.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Итоги выборов президента Польши

Исследование late poll, которое проводила социологическая лаборатория Ipsos, подтверждает победу действующего президента Польши Анджея Дуды на выборах президента республики.

Исследование late poll - это опрос, осуществляемый в день выборов после окончания голосования, основывается на результатах протоколов, озвученных в комиссиях, с которыми работали социологи.

По его данным, во втором туре президентских выборов, прошедшего 12 июля, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 50,8% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 49,2% голосов.

При этом по данным exit poll, проведенным той же социологической лабораторией Ipsos чуть ранее, победу на выборах президента одержал Дуда с 50,4% голосов избирателей, опередив своего соперника Рафала Тшасковского на 0,8% голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши намерена огласить официальные результаты голосования в понедельник.

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