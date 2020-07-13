Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана

В России призвали конфликтующие стороны к сдержанности и отметили недопустимость дальнейшей эскалации конфликта.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В МИД Росиии призвали Армению и Азербайджан придерживаться режима прекращения огня, а также проявлять сдержанность. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

В нем говорится, что МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые", - сообщается на сайте ведомства.

МИД призвал противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня.

В МИД также принесли соболезнования родным и близким погибших и отметили недопустимость дальнейшей эскалации конфликта, угрожающего безопасности региона.

❗ Выражаем серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Приносим соболезнования родным и близким погибших. https://t.co/p8H2CIygdR #Россия #Армения #Азербайджан pic.twitter.com/8wjIgWVRoD — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) July 13, 2020

​В министерстве выразили готовность оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

Также в ведомстве сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел раздельные телефонные переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

"Обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Сергей Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Подчеркнуто, что Москва продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

"С российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности", - отмечается в заявлении.

Отношения между Баку и Ереваном обострились после столкновений на границе двух стран в ночь на 13 июля.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт.

По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

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