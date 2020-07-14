Пока все спали: ограничение на полеты, ситуация с COVID-19 и производство вакцины

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. В Австрии до 31 июля продлен запрет регулярного пассажирского авиасообщения с Россией, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Ираном, Китаем, Португалией, Швецией. Также в список стран, из которых запрещены полеты пассажирских самолетов, включили и Молдову. Об этом сказано в постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Наряду с Молдовой власти этой страны внесли в список Египет, Сербию, непризнанное Косово, Черногорию, Северную Македонию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Румынию и Болгарию. Из всех этих стран прилет пассажирских рейсов запрещается с 15 июля по 31 июля.

Такие меры, однако, не распространяются на грузовые и вывозные рейсы, санитарную авиацию или полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

Ограничения в Австрии в связи с коронавирусом>>>

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 13,1 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 13 миллионов 103 тысячи 290. Из них 7 миллионов 257 тысяч 369 человек выздоровели, 573 тысячи 42 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (3 миллиона 363 тысячи 56). Следом идут Бразилия (миллион 884 тысячи 967) и Индия (906 тысяч 752).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (732 тысячи 547), Перу (330 тысяч 123), Чили (317 тысяч 657), Мексика (304 тысячи 435), Великобритания (291 тысяча 691), Южная Африка (287 тысяч 796) и Иран (259 тысяч 652).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 55 тысяч 285 зараженных, в Румынии - 32 тысячи 948, а в Молдове - 19 тысяч 439.

США летом хотят начать производство вакцины

Производство перспективной вакцины от коронавируса в США начнется через 4-6 недель, то есть до конца лета. Обь этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По его словам, США рассчитывают произвести 300 миллионов доз к началу 2021 года. Это количество немного меньше населения США.

Одобренных для применения вакцин от COVID-19 пока не существует, но США уже налаживают мощности для их производства. Возможен вариант, когда перспективную вакцину начнут производить еще до окончания клинических испытаний, чтобы не терять время на случай одобрения со стороны регуляторов.

Утром во вторник в Румынии произошло еще одно землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры зафиксировали в уезде Бузэу в 05.44. Магнитуда составила 3. Очаг залегал на глубине 127 километров.

Толчки такой интенсивности, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в июле 2020 года в Румынии зарегистрировали 14 землетрясений.

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