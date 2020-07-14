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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы

В МИДЕИ прокомментировали ситуацию на азербайджано-армянской границе

© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
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Молдавский МИД сообщил, что республика выступает за мирное урегулирование ситуации на азербайджано-армянской границе.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы с беспокойством следит за событиями на азербайджано-армянской границе, где за последние дни произошли вооруженные столкновения, приведшие, в том числе, к человеческим жертвам.

"МИДЕИ выражает соболезнования семьям погибших и призывает участвующие стороны отказаться от применения силы, продолжить прилагать больше усилий для того, чтобы избежать эскалации ситуации, и вернуться к переговорному формату в рамках Минской группы под эгидой ОБСЕ", - отметили в министерстве.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана
В ведомстве подчеркнули, что Молдова выступает за мирное урегулирование ситуации на основе уважения суверенитета и территориальной целостности.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.

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