Пока все спали: Spotify в Молдове, ситуация с коронавирусом и решение СФ

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля начинает работать в Молдове, России и еще 11 странах мира, в том числе Белоруссии и Украине. Об этом сказано в сообщении компании.
Таким образом, с 15 июля сервис доступен на 92 рынках. Кроме Молдовы и России новые страны в списке - Украина, Казахстан, Белоруссия, Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Косово, Черногория, Сербия, Словения и Северная Македония.
В настоящее время этим аудиостриминговым сервисом пользуются свыше 286 миллионов человек.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 13,3 миллиона человек.
К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 13 миллионов 323 тысячи 530. Из них 7 миллионов 399 тысяч 310 человек выздоровели, 578 тысяч 628 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (738 тысяч 787), Перу (333 тысячи 867), Чили (319 тысяч 493), Мексика (311 тысяч 486), Южная Африка (298 тысяч 292), Великобритания (292 тысячи 931) и Иран (262 тысячи 173).
На Украине, согласно представленным данным, всего был выявлен 55 тысяч 931 зараженный, в Румынии - 33 тысячи 585, а в Молдове - 19 тысяч 708.
СФ обратится в международные организации
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст материалы о попытках вмешательства в голосование по Конституции РФ в международные организации для политической оценки, сказано в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду, сообщает РИА Новости.
"Комиссия принимает к сведению действия российских правоохранительных органов по проверке выявленных правонарушений в период января – июля 2020 года и их правовой оценке, наказанию выявленных виновных. Имеющиеся в распоряжении комиссии данные, требующие соответствующего реагирования, также будут направлены в компетентные органы", - отмечено в докладе.
Сама комиссия категорически осуждает попытки вмешательства во внутренние дела РФ в указанный период и "передаст материалы о них в международные организации для политической оценки грубых нарушений международного права".
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