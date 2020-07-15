Пока все спали: Spotify в Молдове, ситуация с коронавирусом и решение СФ

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КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля начинает работать в Молдове, России и еще 11 странах мира, в том числе Белоруссии и Украине. Об этом сказано в сообщении компании.

Стоимость тарифов для граждан Молдовы: 4,99 доллара США на одного, 6,99 доллара на двоих, 7,99 доллара — "семейный" на шестерых пользователей, проживающих по одному адресу, а 2,49 доллара - студенческий тариф.

Таким образом, с 15 июля сервис доступен на 92 рынках. Кроме Молдовы и России новые страны в списке - Украина, Казахстан, Белоруссия, Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Косово, Черногория, Сербия, Словения и Северная Македония.

В настоящее время этим аудиостриминговым сервисом пользуются свыше 286 миллионов человек.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 13,3 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 13 миллионов 323 тысячи 530. Из них 7 миллионов 399 тысяч 310 человек выздоровели, 578 тысяч 628 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (3 миллиона 431 тысяча 574). Следом идут Бразилия (миллион 926 тысяч 824) и Индия (936 тысяч 181).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (738 тысяч 787), Перу (333 тысячи 867), Чили (319 тысяч 493), Мексика (311 тысяч 486), Южная Африка (298 тысяч 292), Великобритания (292 тысячи 931) и Иран (262 тысячи 173).

На Украине, согласно представленным данным, всего был выявлен 55 тысяч 931 зараженный, в Румынии - 33 тысячи 585, а в Молдове - 19 тысяч 708.

СФ обратится в международные организации

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст материалы о попытках вмешательства в голосование по Конституции РФ в международные организации для политической оценки, сказано в проекте доклада, который должен быть опубликован в среду, сообщает РИА Новости.

Ранее глава комиссии Андрей Климов заявил, что попытки дискредитировать изменения в Основной закон страны начались сразу после оглашения послания президента Федеральному Собранию.

"Комиссия принимает к сведению действия российских правоохранительных органов по проверке выявленных правонарушений в период января – июля 2020 года и их правовой оценке, наказанию выявленных виновных. Имеющиеся в распоряжении комиссии данные, требующие соответствующего реагирования, также будут направлены в компетентные органы", - отмечено в докладе.

Сама комиссия категорически осуждает попытки вмешательства во внутренние дела РФ в указанный период и "передаст материалы о них в международные организации для политической оценки грубых нарушений международного права".

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