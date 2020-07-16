Пока вы спали: ситуация с COVID, авиакатастрофа в Турции и смерть кинооператора

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КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Количество выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 13,5 миллиона человек.

Такие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса. По информации университета, инфицированы 13 504 553 человека. Из них смогли побороть заболевание 7 522 796 пациентов. Погибли от осложнений, вызванных инфекцией, 582 743. Больше всего случаев приходится на Южную и Северную Америки. Лидером по числу зараженных и погибших по-прежнему являются США. За ними следует Бразилия. В этой стране число жертв COVID-19 уже превысило 75 тысяч, а общее число инфицированных приблизилось к 2 млн. Причем за последние сутки выявили около 40 тысяч новых случаев.

В Молдове с начала эпидемии число зараженных новым коронавирусом достигло 20 040 человек, общее число выздоровевших достигло 13 тысяч 298, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 659. Такую информацию предоставил Минздрав вечером 15 июля.

Крушение самолета-разведчика

Самолет-разведчик потерпел крушение на востоке Турции, погибли семь сотрудников органов безопасности, передают местные СМИ со ссылкой на заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Он отметил, что самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен в 18:34 по местному времени (совпадает с мск). В 22:45 он пропал с радаров.

Сообщается, что самолет-разведчик разбился на высоте 2,2 тысячи метров в районе горы Артос в провинции Ван. Сойлу добавил, что среди погибших - двое пилотов.

Не стало Игоря Черных

В Москве на на 89-м году жизни умер кинооператор Игорь Черных, сообщили в Союз кинематографистов России.

Черных снял более 20 фильмов. Зрителям он известен по картинам "Бриллиантовая рука", "Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога", "Особо важное задание", "Емельян Пугачев" и др.

"Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел", — говорится в сообщении.

Информация о дате и месте похорон кинооператора станет известна позже.

Черных был заслуженным деятелем искусств РСФСР, награжден медалью ордена "а заслуги перед Отечеством" II степени.

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