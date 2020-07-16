Память молдавских воинов, погибших в борьбе с турками, почтили в Крыму

Пятнадцатого июля, в день успения благоверного Штефана Великого в одном из разрушенных храмов средневекового городища состоялось соборное поминовение в честь погибших молдавских рыцарей, имена которых неизвестны.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. В Благовещенском пещерном мужском монастыре на Мангупе появится икона святого из Молдовы, который напишут специально для обители. К такому решению, как передает РИА Новости Крым, пришли совместно игумен монастыря Иакинф (Телега) и члены Федеральной национально-культурной автономии молдаван России.

Жизнь Штефана Великого, господаря Молдавского, тесно связана с историей Крыма. Он был женат на Марии Мангупской, принцессе из императорской семьи византийских Палеологов.

Крым и Молдову связывает общее прошлое, которое простирается в средневековье. В 1472 году правитель Молдовы Штефан Великий, причисленный к лику святых, направил своих воинов в поддержку Александра - правителя крымского княжества Феодоро - для совместной защиты и обороны столицы княжества.

В 1475 году в том числе и молдавские воины наравне с феодоритами защищали один из оплотов Византии в Крыму от османских завоевателей. Полгода продолжалась осада средневекового города, расположенного на горном плато. Но силы были неравны – все защитники крепости полегли в неравном бою. Пятнадцатого июля, в день успения благоверного Штефана Великого в одном из разрушенных храмов средневекового городища - октагональном храме – члены регионального отделения ФНКА Молдаван России собрались на соборное поминовение в честь погибших молдавских рыцарей, имена которых неизвестны.

"Эта оборона является символом воинского братства народов Мангупа, который населяли греки, аланы, черкесы, готы, караимы и другие народы Крыма. Их активное сопротивление помогло затормозить продвижение османов по территории Крыма", - уверен заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худолеев.

ФНКА Молдаван России не первый раз проводит на Мангупе подобные молебны. Памятная доска в честь павших некоторое время тому была установлена на территории Свято-Благовещенского мужского пещерного монастыря.

РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев В Крыму почтили молдавских воинов, погибших в борьбе с турками

"Мы знаем о трехстах спартанцах и восхищаемся их подвигом, но почему-то очень плохо знаем свою историю. 300 наших молдавских православных братьев здесь, у нас в Крыму, защищали наши общие основы – православие. И это тоже надо знать и помнить", - рассказал агентству настоятель монастыря отец Иоакинф.

В ФНКА Молдаван России хорошо знают о том, что прошлое России и Молдовы не ограничивается временем пребывания в СССР, а простирается вглубь общей истории.

В Крыму почтили молдавских воинов, погибших в борьбе с турками. РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев

В Крыму почтили молдавских воинов, погибших в борьбе с турками. РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев

В Крыму почтили молдавских воинов, погибших в борьбе с турками. РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев

В Крыму почтили молдавских воинов, погибших в борьбе с турками. РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев 1 / 4 РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев В Крыму почтили молдавских воинов, погибших в борьбе с турками.

"После распада СССР возник большой пробел в историческом и культурном просвещении о народах, населявших Советский Союз, в общественном сознании сформировался образ "чужих". Мы хотим поломать эти стереотипы. Русские и молдаване - это народы, скрепленные общей исторической памятью. И пример воинского братства Мангупа – яркое тому подтверждение", - заявила председатель ФНКА Молдаван России Людмила Корсун.

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