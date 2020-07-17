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Российский подводный крейсер , иллюстративное фото

Пока все спали: запуск подлодки, возвращение домой и тяжелая форма COVID-19

© Sputnik / Олег Кулешов
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Самое интересное за ночь (417)
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Современный российский атомный подводный крейсер "Князь Олег" был выведен из эллинга и спущен на воду, сообщили в четверг вечером в пресс-службе производственного объединения "Севмаш".

Фрегат Адмирал флота Касатонов.
© Sputnik / Александр Гальперин
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Вывод субмарины из сооружения для техобслуживания кораблей - это завершение значимого этапа в ее строительстве, отметили на предприятии.

"Эти корабли будут определять облик ВМФ России в 21 веке. Я от всей души хочу выразить огромную благодарность всем, кто рука об руку с нами все эти годы кропотливо каждый день строил этот корабль. Результат труда мы сегодня видим в этом корабле", — заявил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будничен.

Подлодка "Князь Олег" построена по усовершенствованному проекту "Борей-А"и принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России. 

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© Photo : "ПО "Севмаш" / М.Воркунков
Атомный подводный крейсер "Князь Олег" выведен из эллинга

Кроме того, субмарина оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

По традиции командир экипажа субмарины "Князь Олег" капитан 2 ранга Игорь Голубев разбил бутылку шампанского о борт атомохода. Со скоростью около одного метра в минуту на стапель-поезде корабль начал движение к раскрытым воротам цеха, а затем в наливной бассейн предприятия. После вывода из эллинга АПК "Князь Олег" ждут заводские и государственные испытания. 

Домой навсегда

В Молдове успешно проведена спецоперация по возвращению на родину гражданки Молдовы из Сирии. Это стало возможным благодаря совместным действиям Службы информации и безопасности Республики Молдова и Службы информации Турции. 

Миссия по репатриации семьи Натальи Баркал прошла по инициативе президента Молдовы.Наталья со своим мужем-сирийцем в 2013 году переехала в сирийскую провинцию Алеппо.

В результате военных действий в Сирии в конце 2017 года муж молодой женщины был убит. Вдова вместе с четырьмя детьми прибыла в январе 2019 года в лагерь "Аль-Холь", где условия жизни были чрезвычайно трудными.

Это уже второй случай, когда спецслужбам двух стран удается провести такую спасательную операцию. Первая из них успешно завершилась в декабре 2019 года, когда из Сирии также была репатриирована молдавская семья.

Дефицит интерферона и COVID-19

Французские ученые определили характерный признак, который обнаруживается у пациентов с осложнениями из-за коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь.
© Sputnik / Александр Суру
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В ходе работы они изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой они попадали на ИВЛ. Проанализировав биоматериалы, исследователи выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление. 

Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции. Исследователи решили, что этот тип белка играет решающую роль в исцелении больных.

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