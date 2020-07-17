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Паразит в объективе электронного микроскопа.

Поражен каждый второй жители Земли: что атакует невидимый враг

© Photo : Claire J. Healy
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200717/30969241/porazhen-kazhdyy-vtoroy-zhiteli-zemli-chto-atakuet-nevidimyy-vrag.html

Под ударом, как показывают исследования, оказывается одна из важнейших систем человеческого организма.

КИШИНЕВ, 17 июля - Sputnik. Новые подробности воздействия таксоплазмы на организм человека удалось выявить ученым из США, сообщает издание mBio.

​Как известно, инфицирование этим паразитом происходит в результате контакта с кошачьими экскрементами или через употребление грязной пищи и воды. Исследования показали, что этим паразитом заражено больше половины человечества.

Ученые определили, что при попадании в организм таксоплазма (Toxoplasma gondii) проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму.

У лиц с высокой сопротивляемостью паразит длительное время находится в организме в спящем состоянии, однако активируется при снижении иммунитета. У людей со слабым здоровьем таксоплазмоз может вызывать достаточно тяжелые симптомы при проникновении в мозг.

Отмечается, что благодаря результатам исследования ученые смогут начать разработку новых лекарственных препаратов, препятствующих распространению инфекции.

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