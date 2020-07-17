Поражен каждый второй жители Земли: что атакует невидимый враг

Под ударом, как показывают исследования, оказывается одна из важнейших систем человеческого организма.

КИШИНЕВ, 17 июля - Sputnik. Новые подробности воздействия таксоплазмы на организм человека удалось выявить ученым из США, сообщает издание mBio.

Toxoplasma gondii Co-opts the Unfolded Protein Response To Enhance Migration and Dissemination of Infected Host Cells https://t.co/qjI95rfOdd pic.twitter.com/nsLixZb11a — mBio (@mbiojournal) July 15, 2020

​Как известно, инфицирование этим паразитом происходит в результате контакта с кошачьими экскрементами или через употребление грязной пищи и воды. Исследования показали, что этим паразитом заражено больше половины человечества.

Ученые определили, что при попадании в организм таксоплазма (Toxoplasma gondii) проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму.

У лиц с высокой сопротивляемостью паразит длительное время находится в организме в спящем состоянии, однако активируется при снижении иммунитета. У людей со слабым здоровьем таксоплазмоз может вызывать достаточно тяжелые симптомы при проникновении в мозг.

Отмечается, что благодаря результатам исследования ученые смогут начать разработку новых лекарственных препаратов, препятствующих распространению инфекции.

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