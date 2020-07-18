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Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы

Пока все спали: полиция о протестах, ситуация с COVID-19 и бюджет ЕС

© Sputnik / Mihai Caraus
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200718/30976319/poka-vse-spali-politsiya-o-protestakh-situatsiya-s-covid19-i-byudzhet-es.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. По итогам прошедшего в четверг у здания парламента протеста участников боевых действий вооруженного конфликта на Днестре были инициированы три уголовных и три административных процесса. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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В частности, сообщается, что уголовные процессы начаты по статье 285 (за попытку призыва к массовым беспорядкам, насилию, ненависти и блокирование трасс), статье 349 (за угрозу применения насилия, насильственные действия и препятствие полиции в процессе обеспечения общественного порядка и исполнение служебных обязанностей) и статье 349 УК РМ (за применение насилия и препятствие в обеспечении общественного порядка группой переговорщиков).

Что касается административных дел, то они открыты на основании статей 336, 225 и 76' Кодекса о правонарушениях. Речь идет о неподчинении требованиям сотрудников полиции при исполнении, намеренной блокировке проезжей части и несоблюдении мер общественного здоровья в период действия чрезвычайного положения в здравоохранении организаторами и участниками.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 14,1 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 14 миллионов 106 тысяч 753. Из них 7 миллионов 894 тысячи 890 человек выздоровели, 602 тысячи 656 человек погибли.

Эмблема ВОЗ, архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (3 миллиона 647 тысяч 715). Следом идут Бразилия (2 миллиона 46 тысяч 328) и Индия (миллион 39 тысяч 84).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (758 тысяч 1), Перу (345 тысяч 537), Южная Африка (337 тысяч 594), Мексика (331 тысяча 298), Чили (326 тысяч 439), Великобритания (294 тысячи 803) и Иран (269 тысяч 440).

На Украине, согласно представленным данным, всего был выявлен 58 тысяч 466 зараженный, в Румынии - 35 тысяч 802, а в Молдове - 20 тысяч 494.

Ясности по бюджету в ЕС нет

Президенты и главы кабминов Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе так и не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

Флаги США и ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Таким образом, как сообщили в Совете ЕС, встреча должна возобновиться в субботу.

Позиция Минэнерго РФ по нефти

В Министерстве энергетики России считают, что цена на нефть в 40-43 доллара за баррель, которая есть сейчас, - более-менее сбалансирована. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Также, по его словам, не ожидается корректировки цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+.

"Сейчас (цена - ред.) держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент", - сказал министр.

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