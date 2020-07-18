Пока все спали: полиция о протестах, ситуация с COVID-19 и бюджет ЕС

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. По итогам прошедшего в четверг у здания парламента протеста участников боевых действий вооруженного конфликта на Днестре были инициированы три уголовных и три административных процесса. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Что касается административных дел, то они открыты на основании статей 336, 225 и 76' Кодекса о правонарушениях. Речь идет о неподчинении требованиям сотрудников полиции при исполнении, намеренной блокировке проезжей части и несоблюдении мер общественного здоровья в период действия чрезвычайного положения в здравоохранении организаторами и участниками.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 14,1 миллиона человек.
К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 14 миллионов 106 тысяч 753. Из них 7 миллионов 894 тысячи 890 человек выздоровели, 602 тысячи 656 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (758 тысяч 1), Перу (345 тысяч 537), Южная Африка (337 тысяч 594), Мексика (331 тысяча 298), Чили (326 тысяч 439), Великобритания (294 тысячи 803) и Иран (269 тысяч 440).
На Украине, согласно представленным данным, всего был выявлен 58 тысяч 466 зараженный, в Румынии - 35 тысяч 802, а в Молдове - 20 тысяч 494.
Ясности по бюджету в ЕС нет
Президенты и главы кабминов Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе так и не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
Позиция Минэнерго РФ по нефти
В Министерстве энергетики России считают, что цена на нефть в 40-43 доллара за баррель, которая есть сейчас, - более-менее сбалансирована. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Также, по его словам, не ожидается корректировки цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+.
"Сейчас (цена - ред.) держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент", - сказал министр.
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