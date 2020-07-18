Пока все спали: полиция о протестах, ситуация с COVID-19 и бюджет ЕС

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. По итогам прошедшего в четверг у здания парламента протеста участников боевых действий вооруженного конфликта на Днестре были инициированы три уголовных и три административных процесса. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

В частности, сообщается, что уголовные процессы начаты по статье 285 (за попытку призыва к массовым беспорядкам, насилию, ненависти и блокирование трасс), статье 349 (за угрозу применения насилия, насильственные действия и препятствие полиции в процессе обеспечения общественного порядка и исполнение служебных обязанностей) и статье 349 УК РМ (за применение насилия и препятствие в обеспечении общественного порядка группой переговорщиков).

Что касается административных дел, то они открыты на основании статей 336, 225 и 76' Кодекса о правонарушениях. Речь идет о неподчинении требованиям сотрудников полиции при исполнении, намеренной блокировке проезжей части и несоблюдении мер общественного здоровья в период действия чрезвычайного положения в здравоохранении организаторами и участниками.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 14,1 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 14 миллионов 106 тысяч 753. Из них 7 миллионов 894 тысячи 890 человек выздоровели, 602 тысячи 656 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (3 миллиона 647 тысяч 715). Следом идут Бразилия (2 миллиона 46 тысяч 328) и Индия (миллион 39 тысяч 84).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (758 тысяч 1), Перу (345 тысяч 537), Южная Африка (337 тысяч 594), Мексика (331 тысяча 298), Чили (326 тысяч 439), Великобритания (294 тысячи 803) и Иран (269 тысяч 440).

На Украине, согласно представленным данным, всего был выявлен 58 тысяч 466 зараженный, в Румынии - 35 тысяч 802, а в Молдове - 20 тысяч 494.

Ясности по бюджету в ЕС нет

Президенты и главы кабминов Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе так и не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

Позиция Минэнерго РФ по нефти

Таким образом, как сообщили в Совете ЕС, встреча должна возобновиться в субботу.

В Министерстве энергетики России считают, что цена на нефть в 40-43 доллара за баррель, которая есть сейчас, - более-менее сбалансирована. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Также, по его словам, не ожидается корректировки цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+.

"Сейчас (цена - ред.) держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент", - сказал министр.

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