Пока все спали: Гречаная о торговле, ситуация с COVID-19 и гибель туристов

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная, поздравляя работников сферы торговли с их профессиональным днем, обратила внимание на их ежедневный вклад в рост благосостояния граждан. Об этом председатель высшего законодательного органа республики написала в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

"Пандемический кризис диктует необходимость разработки и введения новых методов работы в сфере торговли – сложных, но жизненно необходимых для обеспечения непрерывности и безопасности производственного процесса", - написала Гречаная.

Спикер выразила благодарность, что работники сферы торговли "не уступили перед лицом этого серьезнейшего вызова современности и, более того, - воспользовались им, чтобы ускорить модернизацию и совершенствование технологических процессов и качества обслуживания покупателей".

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 14,3 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 14 миллионов 288 тысяч 689. Из них 8 миллионов 27 тысячи 541 человек выздоровели, 602 тысячи 138 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (3 миллиона 711 тысяч 413). Следом идут Бразилия (2 миллиона 74 тысячи 860) и Индия (миллион 77 тысяч 781).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (764 тысячи 215), Южная Африка (350 тысяч 879), Перу (349 тысяч 500), Мексика (338 тысяч 913), Чили (328 тысяч 846), Великобритания (295 тысяч 632) и Иран (271 тысяча 606).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 59 тысяч 333 зараженных, в Румынии - 36 тысяч 691, а в Молдове - 20 тысяч 794.

В маске быть обязательно

Власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл на фоне роста случаев инфицирования коронавирусом нового типа, сообщает телеканал 7 News.

Автокатастрофа в Канаде

За несоблюдение соответствующих мер при выходе из дома штраф составит 200 австралийских долларов (140 долларов США). Исключения будут сделаны для людей с медицинскими противопоказаниями, детей до 12 лет, а также для тех, кто не может носить маски в связи с родом деятельности.

Туристический автобус перевернулся в Канаде по дороге к леднику. В результате не менее трех человек погибли, еще несколько получили травмы, сообщает местный телеканал CBC.

Инцидент произошел в канадской провинции Альберта в национальном парке Джаспер у Колумбийского ледникового поля. В автобусе находились 27 пассажиров.

Пострадавшие, в том числе в тяжелом и критическом состоянии, на вертолетах и машинах скорой помощи были доставлены в больницы провинции.

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