Пока все спали: Гречаная о торговле, ситуация с COVID-19 и гибель туристов

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная, поздравляя работников сферы торговли с их профессиональным днем, обратила внимание на их ежедневный вклад в рост благосостояния граждан. Об этом председатель высшего законодательного органа республики написала в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.
"Пандемический кризис диктует необходимость разработки и введения новых методов работы в сфере торговли – сложных, но жизненно необходимых для обеспечения непрерывности и безопасности производственного процесса", - написала Гречаная.
Спикер выразила благодарность, что работники сферы торговли "не уступили перед лицом этого серьезнейшего вызова современности и, более того, - воспользовались им, чтобы ускорить модернизацию и совершенствование технологических процессов и качества обслуживания покупателей".
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 14,3 миллиона человек.
К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 14 миллионов 288 тысяч 689. Из них 8 миллионов 27 тысячи 541 человек выздоровели, 602 тысячи 138 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (764 тысячи 215), Южная Африка (350 тысяч 879), Перу (349 тысяч 500), Мексика (338 тысяч 913), Чили (328 тысяч 846), Великобритания (295 тысяч 632) и Иран (271 тысяча 606).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 59 тысяч 333 зараженных, в Румынии - 36 тысяч 691, а в Молдове - 20 тысяч 794.
В маске быть обязательно
Власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл на фоне роста случаев инфицирования коронавирусом нового типа, сообщает телеканал 7 News.
Автокатастрофа в Канаде
Туристический автобус перевернулся в Канаде по дороге к леднику. В результате не менее трех человек погибли, еще несколько получили травмы, сообщает местный телеканал CBC.
Инцидент произошел в канадской провинции Альберта в национальном парке Джаспер у Колумбийского ледникового поля. В автобусе находились 27 пассажиров.
Пострадавшие, в том числе в тяжелом и критическом состоянии, на вертолетах и машинах скорой помощи были доставлены в больницы провинции.
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