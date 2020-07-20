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Тест на коронавирус

Пока все спали: вспышка COVID-19 в Бутучанах, ситуация в мире и бюджет ЕС

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
В мире
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https://ru.sputnik.md/world/20200720/30991747/vspyshka-covid19-v-butuchanakh-situatsiya-v-mire-i-byudzhet-eu.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Вспышку коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировали в селе Бутучаны Рыбницкого района Приднестровья, где COVID-19 подтвердился у 14 человек. Об этом заявили в Оперштабе Приднестровья.

"Коронавирус выявлен у 14 человек из села Бутучаны Рыбницкого района. Это мужчины в возрасте 35, 53, 55 и 57 лет, и сельчанки 27, 29, 32, 33, 36, 50, 52, 53 и две женщины в возрасте 56 лет", - сказано в сообщении.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Кишинев обсуждает с Москвой вопрос предоставления вакцины от COVID-19
Уточняется, что все инфицированные пройдут курс противовирусной и антибактериальной терапии в действующих карантинных госпиталях.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приближается к 14,5 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 14 миллионов 457 тысяч 916. Из них 8 миллионов 123 тысячи 869 человек выздоровели, 605 тысяч 205 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (3 миллиона 773 тысячи 206). Следом идут Бразилия (2 миллиона 98 тысяч 389) и Индия (миллион 77 тысяч 781).

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (770 тысяч 311), Южная Африка (364 тысячи 328), Перу (353 тысячи 590), Мексика (344 тысячи 224), Чили (330 тысяч 930), Великобритания (296 тысяч 358) и Иран (273 тысячи 788).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 60 тысяч 77 зараженных, в Румынии - 37 тысяч 458, а в Молдове - 20 тысяч 980.

Ясности по бюджету в ЕС все еще нет

Президенты и главы кабминов Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе так и не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

В Совете ЕС сообщили, что встреча возобновится в понедельник.

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