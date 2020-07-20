Песков высказался об урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

Россия призывает Азербайджан и Армению к сдержанности, незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и прекращению любых проявлений насилия, отметил Песков.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В Кремле выразили надежду, что урегулирование конфликта на армяно-азербайджанской границе приведет к восстановлению мирных отношений между выходцами из этих стран в России, сообщает РИА Новости.

В Москве и в целом в России живет много азербайджанцев и армян, являющихся добропорядочными гражданами этой страны и уважаемыми членами российского общества, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять их безучастными и, конечно, они эмоционально проявляют свою реакцию", - сказал он, напомнив, что РФ призвала обе стороны к сдержанности, к незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и к прекращению любых проявлений насилия.

Пресс-секретарь главы государства также выразил надежду российской стороны на то, что эта ситуация как можно скорее будет урегулирована, и таким образом "эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло".

Начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу из артиллерийских установок позиции ВС Азербайджана. Армянские вооруженные подразделения попытались перейти в наступление с целью захвата позиций азербайджанской армии. В результате ответных мер противник был отброшен назад, неся потери.

При отражении атаки противника погибли военнослужащие сверхсрочной службы ВС АР сержант Садыгов Вугар Лятиф оглу, старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглу и солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглу.

В ночь на 13 июля ситуация на границе вновь обострилась. Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. Азербайджанская армия, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожила опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.

Утром 14 июля обстрел азербайджанских позиций и мирных сел продолжился. В результате отражения атаки погибли генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, майоры Намиг Ахмедов и Анар Новрузов, прапорщики Ильгар Зейналлы и Яшар Бабаев и солдат-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде.

В ночь на 16 июля армянские ВС вновь возобновили атаки на азербайджанские позиции. Также из крупнокалиберного оружия и минометов были обстреляны села Дондар Гушчу, Агдам и Вахидли Товузского района. В ходе боев героически погиб военнослужащий - сверхсрочник, солдат Исмайлов Назим Афган оглу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушай