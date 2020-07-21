Пока все спали: закрытие сессии парламента, ситуация с COVID-19 и саммит ЕС

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КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Весенне-летняя сессия парламента Молдовы завершена. За такое решение проголосовало большинство депутатов.

Решение о закрытии первой парламентской сессии в 2020 году предложило на рассмотрение депутатов постоянное бюро.

"Объявляю о закрытии весенне-летней сессии", - сказала спикер Зинаида Гречаная после голосования по данному вопросу.

При этом она подчеркнула, что допускает возможность созыва экстренных заседаний.

Согласно регламенту высшего законодательного органа Молдовы, парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и завершается в конце декабря.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 14,7 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 14 миллионов 703 тысячи 293. Из них 8 миллионов 290 тысяч 431 человек выздоровел, 609 тысяч 887 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (3 миллиона 830 тысяч 10). Следом идут Бразилия (2 миллиона 118 тысяч 646) и Индия (миллион 155 тысяч 338).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (776 тысяч 212), Южная Африка (373 тысячи 628), Перу (353 тысячи 590), Мексика (349 тысяч 396), Чили (330 тысяч 930), Великобритания (296 тысяч 944) и Иран (276 тысяч 202).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 60 тысяч 767 зараженных, в Румынии - 38 тысяч 139, а в Молдове - 21 тысяча 115.

Четыре дня дискуссий

Четвертый день саммита Европейского союза по согласованию пакета для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС, продолжался всю ночь и завершился рано утром во вторник после тяжелейших многодневных переговоров в Брюсселе, сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

"Пленарное заседание завершено, далее последует пресс-конференция президента Евросовета и главы Еврокомиссии по договоренности о многолетнем финплане и плану восстановления", - написал он в Twitter.

Премьер Бельгии Софи Вильмес по окончании саммита также в Twitter сообщила, что есть "хорошее соглашение с бюджетом в 1,074 миллиарда евро и планом восстановления в 750 миллиардов".

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану.

Российский вместо французского

Уфимское моторостроительное объединение (входит в ОДК Ростеха) планирует до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В для замены французского на легком вертолете Ка-226Т, сообщил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко, пишет РИА Новости.

"Сегодня мы получили всю конструкторскую документацию по этому двигателю. Ведем подготовку производства под этот двигатель. Основная задача в этом году - изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора и поставить его на испытания", - сказал Семивеличенко.

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