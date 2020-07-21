23:39 21 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.05
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.62
Поиск

Этот российский город обошел Москву по качеству жизни

© Sputnik / Alexei Danichev
В мире
Получить короткую ссылку
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200721/31018246/gorod-life-kachestvo-jizni.html

В десятку вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Опубликован рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения, сообщает РИА Новости .

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов, на втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область.

Saint-Pétersbourg
© Sputnik / Alexei Danichev
St. Petersburg

Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.

В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.

Регионы оценивались по десяти критериям, начиная от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами.

Также принимались во внимание климатические условия проживания.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Захват заложников в Луцке - полиция рассчитывает на переговоры
Почему стоит выбрать Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака
Тараклийский университет – вуз с двумя стипендиями и качественным обучением
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться