Этот российский город обошел Москву по качеству жизни

В десятку вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Опубликован рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения, сообщает РИА Новости .

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов, на втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область.

© Sputnik / Alexei Danichev St. Petersburg

Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.

В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.

Регионы оценивались по десяти критериям, начиная от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами.

Также принимались во внимание климатические условия проживания.

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