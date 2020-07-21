Этот российский город обошел Москву по качеству жизни

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Опубликован рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения, сообщает РИА Новости .
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов, на втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область.
Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.
В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.
Регионы оценивались по десяти критериям, начиная от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами.
Также принимались во внимание климатические условия проживания.
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