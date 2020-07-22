Пока все спали: сообщники луцкого террориста, хроника COVID и операция Буйнова

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Заложники в Луцке освобождены, террорист арестован, в ходе спецоперации никто не пострадал. Согласно сообщению правоохранительных органов Украины,у злоумышленника были сообщники, они выявлены и уже задержаны.

Глава МВД Украины Аваков рассказал местным СМИ, что в Харькове у одного из приближенных к луцкому террористу изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку.

"То есть это такой криминальный мир, который долго сидел в тюрьме, который нарисовал свое понятие о справедливости, свое понятие ценности человеческой жизни, и так, к сожалению, случилось... Его ждет очень долгий тюремный срок", - сказал Аваков.

Он напомнил, что было захвачено 13 человек, все они целы.

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С утра 21 июля 44-летний ранее судимый мужчина удерживал в заложниках пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям: признать, что государство является "первым террористом в стране". Также злоумышленник требовал, чтобы президент Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне", который террорист заставил смотреть и заложников.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с освобождением захваченных заложников и добавил, что "терроризму нет места ни в одной стране".

Пандемия: финиша пока не видно

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 14,5 млн человек, более 610 тысяч скончались. Такие данные приводит ВОЗ.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 702 075 и Европе - 3 103 674. В Молдове, по данным Минздрава страны, с начала пандемии число инфицированных новым коронавирусом достигло 21 422, летальных исходов 707.

Число активных случаев, то есть тех, кто болеет именно сейчас, без учета выздоровевших и умерших, составляет 6004. На сегодняшний день 14 599 человек завершили курс лечения от болезни.

Буйнов в больнице

Российский певец, экс-вокалист ВИА "Веселые ребята" Александр Буйнов попал в больницу, где его прооперировали. Как написал артист в Instagram, после операции он стал добрее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial) 21 Июл 2020 в 10:43 PDT

"Даю подсказку — был приступ, очень было бубо! И еще — после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь. То на месте!" — написал музыкант

Детали оперативного вмешательства и подробности о самочувствии он не раскрыл, но опубликовал свои снимки.

Поклонники певца отметили его сильную худобу и пожелали ему выздоровления.

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