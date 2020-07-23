Россия продолжит разработку новейших видов ракет - комментарии

Вашингтону нужно не указывать России, над чем работать или нет, а думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями, убежден сенатор Совта Федарации.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Россия не откажется от разработок современных ракет по требованию США, такое мнение высказал бывший руководитель международно-договорного управления Министерства обороны России, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".

"Россия не откажется от разработки и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, особенно в ситуации, когда американская администрация выходит из всех договоров контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Отношения между Россией и США ухудшаются, и окончания этой конфронтации не видно, в этих условиях никто не будет прислушиваться друг к другу, особенно к мнению такого экзотического человека, как Маршалл Биллингсли", - заявил Бужинский в комментарии РИА Новости.

Прокомментировал высказывание американского чиновника также и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, США нужно не указывать России, над чем работать или нет, а думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями.

"Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-III и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение "Судного дня", — написал российский сенатор в своем твиттере.

США надо бы не указывать России, над чем работать или нет, а думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями. Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 21, 2020

​Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Америка планирует выйти из договора, который регламентирует сокращение и ограничение стратегического наступательного вооружения стран.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

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